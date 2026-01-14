Трампу передали список из 50 военных целей для удара по Ирану

МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Неправительственная организация "Вместе против ядерного Ирана" (UANI), базирующаяся в США, предоставила администрации американского президента Дональда Трампа карту с 50 военными целями на фоне возможных ударов по Ирану, сообщает газета Daily Mail со ссылкой на организацию.
"Некоммерческая организация "Вместе против ядерного Ирана", базирующаяся в Вашингтоне, составила досье из 50 целей и передала его представителям Белого дома утром в понедельник (по местному времени - ред.)", - говорится в публикации газеты.
Согласно информации Daily Mail, в документе раскрываются точные координаты штаб-квартиры Корпуса стражей исламской революции Ирана (КСИР, часть вооруженных сил страны). Кроме того, в список целей входят четыре отделения штаб-квартиры, курирующие различные регионы столицы.
Газета утверждает, что помимо основных командных центров, досье также содержит информацию о скрытой инфраструктуре по всему Тегерану, которая выступает в качестве основной командной сети, координируя разведку, полицейскую деятельность и "психологические операции".
Среди целей также 23 региональные базы организации "Басидж", связанные с КСИР, каждая из которых расположена в одном из 22 муниципальных районов Тегерана, говорится в публикации.
Во вторник Трамп призвал протестующих в Иране продолжать свои акции и захватывать органы власти. Американский лидер также пообещал помощь участникам беспорядков в Иране, написав в соцсети Truth Social, что "помощь в пути". Трамп также пообещал серьезные действия, если в Иране начнут казнить протестующих, однако добавил, что не в курсе подобных сообщений. Позже Трамп объявил о введении 25-процентных пошлин против всех стран, ведущих дела с Ираном, об этом он написал в соцсети Truth Social. По его словам, любая страна, ведущая дела с Ираном, будет платить пошлину в 25% на все виды бизнеса, осуществляемого с США.