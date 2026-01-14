Трампу передали список из 50 военных целей для удара по Ирану

Согласно информации Daily Mail, в документе раскрываются точные координаты штаб-квартиры Корпуса стражей исламской революции Ирана (КСИР, часть вооруженных сил страны). Кроме того, в список целей входят четыре отделения штаб-квартиры, курирующие различные регионы столицы.

Среди целей также 23 региональные базы организации "Басидж", связанные с КСИР, каждая из которых расположена в одном из 22 муниципальных районов Тегерана, говорится в публикации.