Трампу передали список из 50 военных целей для удара по Ирану - РИА Новости, 14.01.2026
18:31 14.01.2026 (обновлено: 18:36 14.01.2026)
Трампу передали список из 50 военных целей для удара по Ирану
Трампу передали список из 50 военных целей для удара по Ирану - РИА Новости, 14.01.2026
Трампу передали список из 50 военных целей для удара по Ирану
Неправительственная организация "Вместе против ядерного Ирана" (UANI), базирующаяся в США, предоставила администрации американского президента Дональда Трампа... РИА Новости, 14.01.2026
в мире
иран
тегеран (город)
сша
дональд трамп
иран
тегеран (город)
сша
РИА Новости
в мире, иран, тегеран (город), сша, дональд трамп
В мире, Иран, Тегеран (город), США, Дональд Трамп
Трампу передали список из 50 военных целей для удара по Ирану

Daily Mail: Трампу передали список из 50 военных целей для удара по Ирану

Участники акции протеста в Тегеране, Иран
Участники акции протеста в Тегеране, Иран - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
© REUTERS / Stringer
Участники акции протеста в Тегеране, Иран
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Неправительственная организация "Вместе против ядерного Ирана" (UANI), базирующаяся в США, предоставила администрации американского президента Дональда Трампа карту с 50 военными целями на фоне возможных ударов по Ирану, сообщает газета Daily Mail со ссылкой на организацию.
"Некоммерческая организация "Вместе против ядерного Ирана", базирующаяся в Вашингтоне, составила досье из 50 целей и передала его представителям Белого дома утром в понедельник (по местному времени - ред.)", - говорится в публикации газеты.
Протест в Тегеране, Иран - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
Власти Ирана опровергли данные зарубежных СМИ о числе жертв протестов
17:31
Согласно информации Daily Mail, в документе раскрываются точные координаты штаб-квартиры Корпуса стражей исламской революции Ирана (КСИР, часть вооруженных сил страны). Кроме того, в список целей входят четыре отделения штаб-квартиры, курирующие различные регионы столицы.
Газета утверждает, что помимо основных командных центров, досье также содержит информацию о скрытой инфраструктуре по всему Тегерану, которая выступает в качестве основной командной сети, координируя разведку, полицейскую деятельность и "психологические операции".
Среди целей также 23 региональные базы организации "Басидж", связанные с КСИР, каждая из которых расположена в одном из 22 муниципальных районов Тегерана, говорится в публикации.
Во вторник Трамп призвал протестующих в Иране продолжать свои акции и захватывать органы власти. Американский лидер также пообещал помощь участникам беспорядков в Иране, написав в соцсети Truth Social, что "помощь в пути". Трамп также пообещал серьезные действия, если в Иране начнут казнить протестующих, однако добавил, что не в курсе подобных сообщений. Позже Трамп объявил о введении 25-процентных пошлин против всех стран, ведущих дела с Ираном, об этом он написал в соцсети Truth Social. По его словам, любая страна, ведущая дела с Ираном, будет платить пошлину в 25% на все виды бизнеса, осуществляемого с США.
Флаг Ирана над зданием посольства страны в Москве, приспущенный в знак траура по погибшему президенту страны Эбрахиму Раиси и главе иранского МИД Хосейну Абдоллахиану - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
Посол Ирана в Армении выразил опасения из-за "Маршрута Трампа"
16:47
 
В миреИранТегеран (город)СШАДональд Трамп
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
