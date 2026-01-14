Рейтинг@Mail.ru
В Тегеране 44 мечети понесли ущерб в ходе беспорядков, заявил губернатор
17:49 14.01.2026
В Тегеране 44 мечети понесли ущерб в ходе беспорядков, заявил губернатор
В Тегеране 44 мечети понесли ущерб в ходе беспорядков, заявил губернатор - РИА Новости, 14.01.2026
В Тегеране 44 мечети понесли ущерб в ходе беспорядков, заявил губернатор
Более 25 административных зданий, а также 44 мечети и духовных семинарии понесли ущерб от беспорядков и погромов, прошедших в иранской провинции Тегеран в... РИА Новости, 14.01.2026
в мире
иран
тегеран (город)
сша
иран
тегеран (город)
сша
в мире, иран, тегеран (город), сша
В мире, Иран, Тегеран (город), США
В Тегеране 44 мечети понесли ущерб в ходе беспорядков, заявил губернатор

Мотамалиян: в Тегеране 44 мечети и духовных семинарии повреждены при беспорядках

Протесты в Иране
Протесты в Иране
© REUTERS / SOCIAL MEDIA
Протесты в Иране. Архивное фото
МОСКВА, 14 янв – РИА Новости. Более 25 административных зданий, а также 44 мечети и духовных семинарии понесли ущерб от беспорядков и погромов, прошедших в иранской провинции Тегеран в последние дни, заявил губернатор провинции Мохаммад-Садек Мотамадиян.
"В провинции Тегеран повреждены тысячи автомобилей, ущерб понесли 26 административных зданий. Помимо этого, ущерб был нанесен магазинам, жилым домам, автобусам, машинам скорой помощи, пожарным машинам, а также 44 мечетям и духовным семинариям", - сказал Мотамадиян, его слова приводит иранский телеканал SNN.
Протесты в Иране начались в конце декабря 2025 года из-за девальвации местной валюты - иранского риала. С 8 января, после призывов со стороны Резы Пехлеви, сына иранского шаха, свергнутого в 1979 году, в Иране активизировались протестные шествия, в тот же день в стране перестал работать интернет. В ряде иранских городов протестные акции превращались в столкновения с полицией и сопровождались лозунгами против политического строя Ирана. Сообщалось о жертвах как со стороны силовиков, так и со стороны участников волнений. Власти Ирана, обвинившие США и Израиль в организации беспорядков, 12 января заявили, что ситуацию удалось взять под контроль.
Здание Капитолия и Белого дома в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
У США на Ближнем Востоке нет необходимых сил для удара по Ирану, пишет WP
В миреИранТегеран (город)США
 
 
