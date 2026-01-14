Власти Ирана опровергли данные зарубежных СМИ о числе жертв протестов

«

"Фальсификация числа жертв в недавних террористических актах в Иране со стороны новостных агентств "Моссада" (израильской разведывательной службы – ред.) является настоящей ложью. Числа, указанные на телах погибших, - номер разрешения на захоронение, а не порядковые номера жертв", - говорится в сообщении.