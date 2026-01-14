Власти Ирана опровергли данные зарубежных СМИ о числе жертв протестов

МОСКВА, 14 янв – РИА Новости. Судебные власти Ирана на фоне распространения зарубежными СМИ информации о более чем 12 тысячах жертв протестов в стране заявили, что опровергают эти данные, передает иранское агентство Mehr.
«
"Фальсификация числа жертв в недавних террористических актах в Иране со стороны новостных агентств "Моссада" (израильской разведывательной службы – ред.) является настоящей ложью. Числа, указанные на телах погибших, - номер разрешения на захоронение, а не порядковые номера жертв", - говорится в сообщении.
Протесты в Иране начались в конце декабря 2025 года из-за девальвации местной валюты - иранского риала. С 8 января, после призывов со стороны Резы Пехлеви, сына иранского шаха, свергнутого в 1979 году, в Иране активизировались протестные шествия, в тот же день в стране перестал работать интернет. В ряде иранских городов протестные акции превращались в столкновения с полицией и сопровождались лозунгами против политического строя Ирана. Сообщалось о жертвах как со стороны силовиков, так и со стороны участников волнений. Власти Ирана, обвинившие США и Израиль в организации беспорядков, 12 января заявили, что ситуацию удалось взять под контроль.