Сотни людей в Тегеране участвуют в церемонии прощания с погибшими

ТЕГЕРАН, 14 янв - РИА Новости. Сотни жителей столицы Ирана вышли на улицы, чтобы принять участие в церемонии прощания с более ста погибшими в ходе недавно вспыхнувших в стране протестов, они скандируют антиамериканские и антиизраильские лозунги, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее источник в силах безопасности Ирана сообщил РИА Новости, что в ходе беспорядков в исламской республике погибли более 500 человек из числа гражданских лиц, а также сотрудников полиции и Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения вооруженных сил), еще сотни человек были ранены.
Участники траурных шествий в Тегеране держат в руках флаги Ирана, портреты верховного лидера страны аятоллы Али Хаменеи и основателя исламской революции имама Хомейни. Повторяя за ведущими, при помощи микрофонов управляющими ходом церемонии, они скандируют антиамериканские и антиизраильские лозунги. Ряд присутствующих плачут и в знак траура в определенном ритме слегка похлопывают себя ладонью по голове и груди.
В толпе медленно движутся большегрузные автомобили, на которых вместо кузова установлена платформа, убранная тканью, цветами и портретами погибших. На этой платформе друг на друге расположены обтянутые иранским флагом гробы. Колонна автомобилей проезжает по улицам города, чтобы все желающие могли, насколько возможно, лично отдать дать памяти погибшим, бросив на платформу цветы, дотронувшись до нее рукой или бережно вознеся над головой Коран в момент, когда она проезжает мимо.
По данным иранских СМИ, провожают более 100 погибших, среди которых в том числе сотрудники силовых ведомств.
Протесты в Иране начались в конце декабря 2025 года из-за девальвации местной валюты - иранского риала. С 8 января после призывов со стороны Резы Пехлеви, сына иранского шаха, свергнутого в 1979 году, в Иране активизировались протестные шествия, в тот же день в стране перестал работать интернет. В ряде иранских городов протестные акции превращались в столкновения с полицией и сопровождались лозунгами против политического строя Ирана. Сообщалось о жертвах как со стороны силовиков, так и со стороны участников волнений. Власти Ирана, обвинившие США и Израиль в организации беспорядков, в понедельник заявили, что ситуацию удалось взять под контроль.