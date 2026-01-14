Сотни людей в Тегеране участвуют в церемонии прощания с погибшими

ТЕГЕРАН, 14 янв - РИА Новости. Сотни жителей столицы Ирана вышли на улицы, чтобы принять участие в церемонии прощания с более ста погибшими в ходе недавно вспыхнувших в стране протестов, они скандируют антиамериканские и антиизраильские лозунги, передает корреспондент РИА Новости.

В толпе медленно движутся большегрузные автомобили, на которых вместо кузова установлена платформа, убранная тканью, цветами и портретами погибших. На этой платформе друг на друге расположены обтянутые иранским флагом гробы. Колонна автомобилей проезжает по улицам города, чтобы все желающие могли, насколько возможно, лично отдать дать памяти погибшим, бросив на платформу цветы, дотронувшись до нее рукой или бережно вознеся над головой Коран в момент, когда она проезжает мимо.