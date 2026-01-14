Стармер заявил о подготовке новых санкций против Ирана

ЛОНДОН, 14 янв - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что Лондон готовит новые санкции против Ирана на фоне протестов в стране.
"Мы работаем с союзниками над дальнейшими санкциями и делаем все возможное для защиты граждан Великобритании (в Иране - ред.)", - заявил Стармер, выступая в британском парламенте.
Протесты в Иране начались в конце декабря 2025 года из-за девальвации местной валюты - иранского риала. Главной темой протестов стали резкие колебания обменного курса и их влияние на оптовые и розничные цены. В соцсетях появлялись видео с протестующими в Тегеране и других городах.
Протесты в Иране начались в конце декабря 2025 года из-за девальвации местной валюты - иранского риала. С 8 января, после призывов со стороны Резы Пехлеви, сына иранского шаха, свергнутого в 1979 году, в Иране активизировались протестные шествия, в тот же день в стране перестал работать интернет. В ряде иранских городов протестные акции превращались в столкновения с полицией и сопровождались лозунгами против политического строя Ирана. Сообщалось о жертвах как со стороны силовиков, так и со стороны участников волнений. Власти Ирана, обвинившие США и Израиль в организации беспорядков, 12 января заявили, что ситуацию удалось взять под контроль.
Каллас предложила новые санкции против Ирана
12 января, 09:45