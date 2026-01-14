Стармер заявил о подготовке новых санкций против Ирана

ЛОНДОН, 14 янв - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что Лондон готовит новые санкции против Ирана на фоне протестов в стране.

Протесты в Иране начались в конце декабря 2025 года из-за девальвации местной валюты - иранского риала. Главной темой протестов стали резкие колебания обменного курса и их влияние на оптовые и розничные цены. В соцсетях появлялись видео с протестующими в Тегеране и других городах.