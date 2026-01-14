Рейтинг@Mail.ru
СМИ: Иран может восстановить доступ к интернету в течение двух недель
15:42 14.01.2026
СМИ: Иран может восстановить доступ к интернету в течение двух недель
2026-01-14T15:42:00+03:00
2026-01-14T15:42:00+03:00
СМИ: Иран может восстановить доступ к интернету в течение двух недель

Башня Азади, построенная на одноименной площади в Тегеране
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в медиабанк
Башня Азади, построенная на одноименной площади в Тегеране. Архивное фото
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Иранские власти после масштабного отключения интернета, спровоцированного беспорядками в стране, могут в течение двух ближайших недель принять решение о восстановлении доступа к глобальной сети, передает агентство Fars.
Fars напомнил, что отключение интернета в Иране было связано с попытками уменьшить влияние иностранных мессенджеров, из-за которых протесты превратились в беспорядки. Агентство уточнило, что на данный момент в стране действует национальный интернет, работают внутренние сайты и частично - иранские мессенджеры.
"В течение предстоящей недели-двух соответствующими органами будет принято окончательное решение о предоставлении большего доступа к интернету", - говорится в сообщении агентства.
Протесты в Иране начались в конце декабря 2025 года из-за девальвации местной валюты - иранского риала. С 8 января, после призывов со стороны Резы Пехлеви, сына иранского шаха, свергнутого в 1979 году, в Иране активизировались протестные шествия, в тот же день в стране перестал работать интернет. В ряде иранских городов протестные акции превращались в столкновения с полицией и сопровождались лозунгами против политического строя Ирана. Сообщалось о жертвах как со стороны силовиков, так и со стороны участников волнений. Власти Ирана, обвинившие США и Израиль в организации беспорядков, 12 января заявили, что ситуацию удалось взять под контроль.
Глава евродипломатии Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
Захарову поразили слова Каллас о смене власти в Иране
Вчера, 09:19
 
