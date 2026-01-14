Рейтинг@Mail.ru
МИД ФРГ призвал граждан Германии покинуть Иран
14.01.2026
МИД ФРГ призвал граждан Германии покинуть Иран
МИД ФРГ призвал граждан Германии покинуть Иран
Министерство иностранных дел Германии призвало немецких граждан покинуть Иран на фоне проходящих в исламской республике протестов и "возможных военных... РИА Новости, 14.01.2026
МИД ФРГ призвал граждан Германии покинуть Иран

МИД ФРГ призвал граждан Германии покинуть Иран из-за возможных столкновений

Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана
Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
© РИА Новости / Антон Быстров
Перейти в медиабанк
Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана. Архивное фото
БЕРЛИН, 14 янв - РИА Новости. Министерство иностранных дел Германии призвало немецких граждан покинуть Иран на фоне проходящих в исламской республике протестов и "возможных военных столкновений", говорится в заявлении ведомства.
Во вторник президент США Дональд Трамп призвал протестующих в Иране продолжать свои акции и захватывать органы власти. Американский лидер также пообещал помощь участникам беспорядков в Иране, написав в соцсети Truth Social, что "помощь в пути". Постпред Ирана в ООН Амир Саид Иравани в письме к генсеку ООН Антониу Гутеррешу и председателю СБ ООН в свою очередь заявил, что призывы президента США к протестующим в Иране захватывать госучреждения поощряют дестабилизацию в стране и угрожают ее суверенитету.
"Гражданам Германии настоятельно рекомендуется покинуть Иран. Существует риск произвольных задержаний и арестов", - говорится в обновленном разделе на сайте МИД ФРГ, посвященном исламской республике.
Отмечается, что немецкое посольство в Тегеране может оказывать консульскую помощь лишь в ограниченном объёме, а дальнейшее ухудшение ситуации с безопасностью в регионе, а также "очередные военные столкновения" по-прежнему нельзя исключать.
"Находясь в Иране, избегайте участия в политических мероприятиях, демонстрациях и в целом держитесь подальше от крупных скоплений людей", - добавили в ведомстве.
Согласно публикации, немцам, живущим в Иране, рекомендуется зарегистрироваться в антикризисном реестре помощи гражданам за рубежом ELEFAND.
Протесты в Иране начались в конце декабря 2025 года из-за девальвации местной валюты - иранского риала. С 8 января, после призывов со стороны Резы Пехлеви, сына иранского шаха, свергнутого в 1979 году, в Иране активизировались протестные шествия, в тот же день в стране перестал работать интернет. В ряде иранских городов протестные акции превращались в столкновения с полицией и сопровождались лозунгами против политического строя Ирана. Сообщалось о жертвах как со стороны силовиков, так и со стороны участников волнений. Власти Ирана, обвинившие США и Израиль в организации беспорядков, 12 января заявили, что ситуацию удалось взять под контроль.
Заголовок открываемого материала