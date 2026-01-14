Рейтинг@Mail.ru
Иран нарастил запасы ракет после конфликта с США и Израилем, заявили в КСИР - РИА Новости, 14.01.2026
13:39 14.01.2026 (обновлено: 14:21 14.01.2026)
Иран нарастил запасы ракет после конфликта с США и Израилем, заявили в КСИР
Иран нарастил запасы ракет после конфликта с США и Израилем, заявили в КСИР - РИА Новости, 14.01.2026
Иран нарастил запасы ракет после конфликта с США и Израилем, заявили в КСИР
Иран нарастил запасы ракет после конфликта с США и Израилем в июне прошлого года, заявил командующий военно-космическими силами КСИР Маджид Мусави. РИА Новости, 14.01.2026
2026-01-14T13:39:00+03:00
2026-01-14T14:21:00+03:00
в мире
иран
сша
израиль
дональд трамп
удар сша по ядерным объектам в иране
мохаммад-багер галибаф
масуд пезешкиан
в мире, иран, сша, израиль, дональд трамп, удар сша по ядерным объектам в иране, мохаммад-багер галибаф, масуд пезешкиан
В мире, Иран, США, Израиль, Дональд Трамп, Удар США по ядерным объектам в Иране, Мохаммад-Багер Галибаф, Масуд Пезешкиан
Иран нарастил запасы ракет после конфликта с США и Израилем, заявили в КСИР

КСИР нарастил запасы ракет после конфликта с США и Израилем

© AP Photo / Iranian Defense MinistryЗапуск иранской ракеты "Хорремшехр-4"
Запуск иранской ракеты Хорремшехр-4 - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
© AP Photo / Iranian Defense Ministry
Запуск иранской ракеты "Хорремшехр-4". Архивное фото
МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Иран нарастил запасы ракет после конфликта с США и Израилем в июне прошлого года, заявил командующий военно-космическими силами КСИР Маджид Мусави.
«
"Запасы ракет Ирана возросли. Производство аэрокосмических сил КСИР в различных сферах по сравнению с тем, что было до 12-дневной войны, увеличилось, в этот период времени был устранен весь ущерб. Эти силы сейчас находятся на пике готовности", — привело его слова агентство Fars.
Горящие автомобили во время акции протеста в Тегеране, Иран - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
Миссия Ирана в ООН заявила, что народ ответит на вмешательство США
Вчера, 02:43
Его слова прозвучали после того, как глава Белого дома Дональд Трамп пригрозил нанести по стране удары в случае атаки на американские военные и коммерческие объекты. До этого он утверждал, что Штаты готовы ответить, если силовикам прикажут открыть огонь по протестующим в Исламской Республике.
Спикер иранского парламента Мохаммад-Багер Галибаф предупреждал, что в ответ на агрессию США их объекты на Ближнем Востоке станут законными целями. Как передает Reuters, некоторым военным рекомендовали покинуть американскую авиабазу Аль-Удейд в Катаре.
В Тегеране подчеркивали, что пока не намерены принимать превентивные меры и настроены на переговоры, но при необходимости готовы к войне.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
"Окончательно и неоспоримо". Трамп начал новую войну
Вчера, 08:00

Беспорядки в Иране

В конце прошлого года в Исламской Республике начались протесты из-за девальвации иранского риала, которая повлияла на оптовые и розничные цены, а также вызвала резкие колебания обменного курса.
С 8 января манифестации стали приобретать более масштабный характер. Это произошло с подачи Резы Пехлеви, сына иранского шаха, свергнутого в 1979-м. Он призвал к всеобщей забастовке и захвату стратегически важных улиц и объектов, а также попросил Трампа вмешаться в происходящее.
В некоторых иранских городах митинги переросли в столкновения с силовиками и сопровождались лозунгами против действующего политического строя. Сообщается о жертвах с обеих сторон.
Президент ИРИ Масуд Пезешкиан пообещал жителям продолжить экономические реформы и решить возникшие проблемы, а в организации беспорядков обвинил США и Израиль. Он призвал граждан выйти на улицы, чтобы не дать радикалам подменить их реальные требования.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
Иран окажется не по зубам Вашингтону
13 января, 08:00
 
В миреИранСШАИзраильДональд ТрампУдар США по ядерным объектам в ИранеМохаммад-Багер ГалибафМасуд Пезешкиан
 
 
