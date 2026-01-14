Иран нарастил запасы ракет после конфликта с США и Израилем, заявили в КСИР

МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Иран нарастил запасы ракет после конфликта с США и Израилем в июне прошлого года, КСИР Маджид Мусави. Иран нарастил запасы ракет после конфликта с США и Израилем в июне прошлого года, заявил командующий военно-космическими силамиМаджид Мусави.

« "Запасы ракет Ирана возросли. Производство аэрокосмических сил КСИР в различных сферах по сравнению с тем, что было до 12-дневной войны, увеличилось, в этот период времени был устранен весь ущерб. Эти силы сейчас находятся на пике готовности", — привело его слова агентство Fars.

Его слова прозвучали после того, как глава Белого дома Дональд Трамп пригрозил нанести по стране удары в случае атаки на американские военные и коммерческие объекты. До этого он утверждал, что Штаты готовы ответить, если силовикам прикажут открыть огонь по протестующим в Исламской Республике.

Спикер иранского парламента Мохаммад-Багер Галибаф предупреждал, что в ответ на агрессию США их объекты на Ближнем Востоке станут законными целями. Как передает Reuters, некоторым военным рекомендовали покинуть американскую авиабазу Аль-Удейд в Катаре.

В Тегеране подчеркивали, что пока не намерены принимать превентивные меры и настроены на переговоры, но при необходимости готовы к войне.

Беспорядки в Иране

В конце прошлого года в Исламской Республике начались протесты из-за девальвации иранского риала, которая повлияла на оптовые и розничные цены, а также вызвала резкие колебания обменного курса.

С 8 января манифестации стали приобретать более масштабный характер. Это произошло с подачи Резы Пехлеви, сына иранского шаха, свергнутого в 1979-м. Он призвал к всеобщей забастовке и захвату стратегически важных улиц и объектов, а также попросил Трампа вмешаться в происходящее.

В некоторых иранских городах митинги переросли в столкновения с силовиками и сопровождались лозунгами против действующего политического строя. Сообщается о жертвах с обеих сторон.