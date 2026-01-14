https://ria.ru/20260114/iran-2067798623.html
Посольство Индии рекомендовало своим гражданам покинуть Иран
НЬЮ-ДЕЛИ, 14 янв - РИА Новости. Посольство Индии рекомендовало своим гражданам покинуть Иран любыми доступными видами транспорта, включая коммерческие рейсы.
"В продолжение рекомендаций, опубликованных правительством Индии
5 января 2026 года, и ввиду развивающейся ситуации в Иране
, гражданам Индии, находящимся в настоящее время в Иране (студентам, паломникам, бизнесменам и туристам), рекомендуется покинуть Иран любыми доступными видами транспорта, включая коммерческие рейсы", - говорится в сообщении посольства в соцсети X.
В дипмиссии отметили, что все граждане Индии и лица индийского происхождения должны проявлять осторожность, избегать мест проведения протестов или демонстраций, поддерживать связь с посольством Индии в Иране и следить за местными средствами массовой информации на предмет любых изменений ситуации.
Протесты в Иране начались в конце декабря 2025 года из-за девальвации местной валюты - иранского риала. С 8 января, после призывов со стороны Резы Пехлеви, сына иранского шаха, свергнутого в 1979 году, в Иране активизировались протестные шествия, в тот же день в стране перестал работать интернет. В ряде иранских городов протестные акции превращались в столкновения с полицией и сопровождались лозунгами против политического строя Ирана. Сообщалось о жертвах как со стороны силовиков, так и со стороны участников волнений. Власти Ирана, обвинившие США
и Израиль
в организации беспорядков, 12 января заявили, что ситуацию удалось взять под контроль.