Посольство Индии рекомендовало своим гражданам покинуть Иран

В дипмиссии отметили, что все граждане Индии и лица индийского происхождения должны проявлять осторожность, избегать мест проведения протестов или демонстраций, поддерживать связь с посольством Индии в Иране и следить за местными средствами массовой информации на предмет любых изменений ситуации.