13:30 14.01.2026
в мире
иран
индия
сша
НЬЮ-ДЕЛИ, 14 янв - РИА Новости. Посольство Индии рекомендовало своим гражданам покинуть Иран любыми доступными видами транспорта, включая коммерческие рейсы.
"В продолжение рекомендаций, опубликованных правительством Индии 5 января 2026 года, и ввиду развивающейся ситуации в Иране, гражданам Индии, находящимся в настоящее время в Иране (студентам, паломникам, бизнесменам и туристам), рекомендуется покинуть Иран любыми доступными видами транспорта, включая коммерческие рейсы", - говорится в сообщении посольства в соцсети X.
В дипмиссии отметили, что все граждане Индии и лица индийского происхождения должны проявлять осторожность, избегать мест проведения протестов или демонстраций, поддерживать связь с посольством Индии в Иране и следить за местными средствами массовой информации на предмет любых изменений ситуации.
Протесты в Иране начались в конце декабря 2025 года из-за девальвации местной валюты - иранского риала. С 8 января, после призывов со стороны Резы Пехлеви, сына иранского шаха, свергнутого в 1979 году, в Иране активизировались протестные шествия, в тот же день в стране перестал работать интернет. В ряде иранских городов протестные акции превращались в столкновения с полицией и сопровождались лозунгами против политического строя Ирана. Сообщалось о жертвах как со стороны силовиков, так и со стороны участников волнений. Власти Ирана, обвинившие США и Израиль в организации беспорядков, 12 января заявили, что ситуацию удалось взять под контроль.
Люди собираются на улицах Тегерана на фоне антиправительственных беспорядков - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
Эксперт оценил влияние протестов в Иране на ситуацию в Центральной Азии
Заголовок открываемого материала