МИД Ирана назвал повышение американских пошлин антигуманным

"Официальный представитель МИД Ирана указал на незаконный и антигуманный характер американских экономических санкций, а также на противоречие этих санкций принципам и основополагающим нормам Устава ООН и международного права", - говорится в заявлении ведомства, опубликованном в Telegram-канале.

Багаи также заявил, что иранский народ более 75 лет под различными предлогами подвергается санкциям и "жестокому и незаконному экономическому давлению со стороны США и ряда их союзников", что показывает "враждебную и институционализированную реальность против Ирана".