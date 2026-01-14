МИД Ирана назвал повышение американских пошлин антигуманным

МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Повышение пошлин США для ведущих дела с Ираном стран незаконно и антигуманно, заявил официальный представитель министерства иностранных дел Ирана Исмаил Багаи.
Президент США Дональд Трамп ранее объявил о введении 25-процентных пошлин против всех стран, ведущих дела с Ираном, об этом он написал в соцсети Truth Social. По его словам, любая страна, ведущая дела с Ираном, будет платить пошлину в 25% на все виды бизнеса, осуществляемого с США.
«
"Официальный представитель МИД Ирана указал на незаконный и антигуманный характер американских экономических санкций, а также на противоречие этих санкций принципам и основополагающим нормам Устава ООН и международного права", - говорится в заявлении ведомства, опубликованном в Telegram-канале.
Багаи также заявил, что иранский народ более 75 лет под различными предлогами подвергается санкциям и "жестокому и незаконному экономическому давлению со стороны США и ряда их союзников", что показывает "враждебную и институционализированную реальность против Ирана".
Он также отметил, что вводящие ограничительные меры против Тегерана должны отвечать за последствия "этих преступлений".
"(Иран - ред.) продолжит свой путь развития и прогресса", - сказал Багаи, отметив, что Тегеран планирует опираться на свой опыт и возможности в противодействии давлению.