МИД Ирана назвал повышение американских пошлин антигуманным - РИА Новости, 14.01.2026
11:54 14.01.2026 (обновлено: 13:02 14.01.2026)
https://ria.ru/20260114/iran-2067772592.html
МИД Ирана назвал повышение американских пошлин антигуманным
Повышение пошлин США для ведущих дела с Ираном стран незаконно и антигуманно, заявил официальный представитель министерства иностранных дел Ирана Исмаил Багаи. РИА Новости, 14.01.2026
МИД Ирана назвал повышение американских пошлин антигуманным

МИД ИРИ назвал пошлины США для ведущих дела с Ираном стран антигуманными

Иранский флаг. Архивное фото
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Повышение пошлин США для ведущих дела с Ираном стран незаконно и антигуманно, заявил официальный представитель министерства иностранных дел Ирана Исмаил Багаи.
Президент США Дональд Трамп ранее объявил о введении 25-процентных пошлин против всех стран, ведущих дела с Ираном, об этом он написал в соцсети Truth Social. По его словам, любая страна, ведущая дела с Ираном, будет платить пошлину в 25% на все виды бизнеса, осуществляемого с США.
"Официальный представитель МИД Ирана указал на незаконный и антигуманный характер американских экономических санкций, а также на противоречие этих санкций принципам и основополагающим нормам Устава ООН и международного права", - говорится в заявлении ведомства, опубликованном в Telegram-канале.
Багаи также заявил, что иранский народ более 75 лет под различными предлогами подвергается санкциям и "жестокому и незаконному экономическому давлению со стороны США и ряда их союзников", что показывает "враждебную и институционализированную реальность против Ирана".
Он также отметил, что вводящие ограничительные меры против Тегерана должны отвечать за последствия "этих преступлений".
"(Иран - ред.) продолжит свой путь развития и прогресса", - сказал Багаи, отметив, что Тегеран планирует опираться на свой опыт и возможности в противодействии давлению.
