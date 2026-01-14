Рейтинг@Mail.ru
14.01.2026
07:59 14.01.2026
Иран планирует создать закрытую внутреннюю интернет-сеть, пишут СМИ
Иран планирует создать закрытую внутреннюю интернет-сеть, пишут СМИ
Иран планирует создать закрытую внутреннюю интернет-сеть, в которой будет доступен ограниченный набор отечественных сайтов, сообщает издание Guardian со ссылкой РИА Новости, 14.01.2026
Иран планирует создать закрытую внутреннюю интернет-сеть, пишут СМИ

© РИА Новости / Владимир Федоренко
Вид на телебашню Бордж-е Милад в Тегеране
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Иран планирует создать закрытую внутреннюю интернет-сеть, в которой будет доступен ограниченный набор отечественных сайтов, сообщает издание Guardian со ссылкой на иранского эксперта по цифровым технологиями Амира Рашиди.
Сервис мониторинга интернета NetBlocks сообщил 8 января, что в Иране впервые за время текущих протестов было зафиксировано полное отключение интернет-услуг по всей стране на фоне продолжающихся протестов.
Guardian отмечает, что ранее гостелерадиокомпания IRIB опубликовала список сайтов, которые будут доступны в Иране, среди них отечественные поисковые системы, навигационные сервисы, приложения для обмена сообщениями и даже собственный стриминговый сервис по типу Netflix.
"Все эти сайты являются частью усилий Ирана по созданию национального интернета, заявил Рашиди: это своего рода "упрощенная" версия сети, значительно более ограниченная, чем даже китайская, управляемая правительством и практически оторванная от внешнего мира", - пишет издание.
Протесты в Иране начались в конце декабря 2025 года из-за девальвации местной валюты - иранского риала. С 8 января, после призывов со стороны Резы Пехлеви, сына иранского шаха, свергнутого в 1979 году, в Иране активизировались протестные шествия. В ряде иранских городов протестные акции превращались в столкновения с полицией и сопровождались лозунгами против политического строя Ирана. Сообщалось о жертвах как со стороны силовиков, так и со стороны участников волнений. Власти Ирана, обвинившие США и Израиль в организации беспорядков, 12 января заявили, что ситуацию удалось взять под контроль.
