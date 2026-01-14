США попросили у ЕС разведданные о целях в Иране, пишут СМИ

МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа попросила у европейских стран разведданные о целях на территории Ирана для возможных ударов, сообщает газета Washington Post со ссылкой на европейских чиновников.
"Два европейских чиновника... заявили, что в понедельник администрация Трампа попросила их страны поделиться разведданными о возможных целях внутри Ирана", - сообщает издание.
Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на чиновников в арабских странах Персидского залива сообщила, что администрация президента США Дональда Трампа назвала атаку Соединенных Штатов на Иран скорее вероятной, чем нет.
Протесты в Иране начались в конце декабря 2025 года из-за девальвации местной валюты - иранского риала. С 8 января, после призывов со стороны Резы Пехлеви, сына иранского шаха, свергнутого в 1979 году, в государстве активизировались протестные шествия, в тот же день в стране перестал работать интернет. В ряде городов ИРИ протестные акции превращались в столкновения с полицией и сопровождались лозунгами против политического строя исламской республики. Были жертвы как со стороны силовиков, так и со стороны участников волнений. Власти республики, обвинившие США и Израиль в организации беспорядков, 12 января объявили, что ситуацию удалось взять под контроль.