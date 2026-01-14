Рейтинг@Mail.ru
США попросили у ЕС разведданные о целях в Иране, пишут СМИ
07:07 14.01.2026
США попросили у ЕС разведданные о целях в Иране, пишут СМИ
Администрация президента США Дональда Трампа попросила у европейских стран разведданные о целях на территории Ирана для возможных ударов, сообщает газета...
в мире
сша
иран
персидский залив
дональд трамп
сша
иран
персидский залив
2026
в мире, сша, иран, персидский залив, дональд трамп
В мире, США, Иран, Персидский залив, Дональд Трамп
WP: США попросили у европейцев разведданные о целях внутри Ирана

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкГорода мира. Тегеран
Города мира. Тегеран - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Города мира. Тегеран. Архивное фото
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа попросила у европейских стран разведданные о целях на территории Ирана для возможных ударов, сообщает газета Washington Post со ссылкой на европейских чиновников.
"Два европейских чиновника... заявили, что в понедельник администрация Трампа попросила их страны поделиться разведданными о возможных целях внутри Ирана", - сообщает издание.
Один из этих чиновников заявил, что не видит никаких признаков того, что Трамп нанесет удар по ядерным объектам. Собеседник газеты считает, что более вероятно, что США выберут в качестве целей руководителей организаций и сил, которых сочтут ответственными за насилие на протестах в Иране.
Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на чиновников в арабских странах Персидского залива сообщила, что администрация президента США Дональда Трампа назвала атаку Соединенных Штатов на Иран скорее вероятной, чем нет.
Протесты в Иране начались в конце декабря 2025 года из-за девальвации местной валюты - иранского риала. С 8 января, после призывов со стороны Резы Пехлеви, сына иранского шаха, свергнутого в 1979 году, в государстве активизировались протестные шествия, в тот же день в стране перестал работать интернет. В ряде городов ИРИ протестные акции превращались в столкновения с полицией и сопровождались лозунгами против политического строя исламской республики. Были жертвы как со стороны силовиков, так и со стороны участников волнений. Власти республики, обвинившие США и Израиль в организации беспорядков, 12 января объявили, что ситуацию удалось взять под контроль.
В миреСШАИранПерсидский заливДональд Трамп
 
 
