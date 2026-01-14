Рейтинг@Mail.ru
Постпред Ирана возложил на США ответственность за жертвы на протестах
02:45 14.01.2026
Постпред Ирана возложил на США ответственность за жертвы на протестах
Постпред Ирана возложил на США ответственность за жертвы на протестах - РИА Новости, 14.01.2026
Постпред Ирана возложил на США ответственность за жертвы на протестах
Постпред Ирана в ООН Амир Саид Иравани возложил на США и Израиль прямую ответственность за невинные жертвы на протестах в исламской республике. РИА Новости, 14.01.2026
Постпред Ирана возложил на США ответственность за жертвы на протестах

Постпред Ирана возложил на США и Израиль ответственность за жертвы на протестах

© REUTERS / SOCIAL MEDIAПротесты в Тегеране, Иран
Протесты в Тегеране, Иран - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
© REUTERS / SOCIAL MEDIA
Протесты в Тегеране, Иран. Архивное фото
ООН, 14 янв - РИА Новости. Постпред Ирана в ООН Амир Саид Иравани возложил на США и Израиль прямую ответственность за невинные жертвы на протестах в исламской республике.
"Соединенные Штаты и израильский режим несут прямую и неоспоримую юридическую ответственность за последующую гибель ни в чём не повинных гражданских лиц, особенно среди молодежи", - говорится в его письме к генсеку ООН Антониу Гутеррешу и председателю СБ ООН.
Данное письмо Иравани направил в связи с заявлением президента США Дональда Трампа, в котором тот призвал протестующих в Иране продолжать свои акции и захватывать органы власти, пообещав, что помощь "уже в пути".
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
Миссия Ирана призвала Совбез ООН осудить вмешательство США в дела Ирана
