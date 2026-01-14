Рейтинг@Mail.ru
Миссия Ирана в ООН заявила, что народ ответит на вмешательство США - РИА Новости, 14.01.2026
02:43 14.01.2026 (обновлено: 11:01 14.01.2026)
Миссия Ирана в ООН заявила, что народ ответит на вмешательство США
Миссия Ирана в ООН заявила, что народ ответит на вмешательство США
Иранский народ готов защищать страну, если США пойдут на военное вмешательство в ситуацию в стране, предупредила миссия исламской республики в ООН. РИА Новости, 14.01.2026
Миссия Ирана в ООН заявила, что народ ответит на вмешательство США

Миссия Ирана в ООН: вмешательство США в ситуацию в стране потерпит неудачу

Горящие автомобили во время акции протеста в Тегеране, Иран
Горящие автомобили во время акции протеста в Тегеране, Иран - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
© REUTERS / Stringer
Горящие автомобили во время акции протеста в Тегеране, Иран. Архивное фото
ООН, 14 янв — РИА Новости. Иранский народ готов защищать страну, если США пойдут на военное вмешательство в ситуацию в стране, предупредила миссия исламской республики в ООН.
"Американские фантазии и политика в отношении Ирана основаны на смене режима, при этом санкции, угрозы, спровоцированные беспорядки и хаос служат modus operandi для создания предлога к военному вмешательству. Этот сценарий уже терпел неудачу ранее. Иранский народ будет защищать свою страну — и, без сомнения, он потерпит неудачу вновь", — говорится в ее сообщении в соцсети Х.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
Иран окажется не по зубам Вашингтону
13 января, 08:00

Беспорядки в Иране

В конце прошлого года в исламской республике начались протесты из-за девальвации иранского риала, которая повлияла на оптовые и розничные цены, а также вызвала резкие колебания обменного курса.
С 8 января манифестации стали приобретать более масштабный характер. Это произошло с подачи Резы Пехлеви, сына иранского шаха, свергнутого в 1979-м. Он призвал к всеобщей забастовке и захвату стратегически важных улиц и объектов, а также попросил Трампа вмешаться в происходящее.
В некоторых иранских городах митинги переросли в столкновения с силовиками и сопровождались лозунгами против действующего политического строя. Сообщается о жертвах с обеих сторон.
Президент ИРИ Масуд Пезешкиан пообещал жителям продолжить экономические реформы и решить возникшие проблемы, а в организации беспорядков обвинил США и Израиль. Он призвал граждан выйти на улицы, чтобы не дать радикалам подменить их реальные требования.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
"Сами подумайте". Трамп ответил на вопрос о помощи США протестующим в Иране
13 января, 21:36
 
В миреИранСШАИзраильООН
 
 
