© REUTERS / Stringer Горящие автомобили во время акции протеста в Тегеране, Иран

Миссия Ирана в ООН заявила, что народ ответит на вмешательство США

ООН, 14 янв — РИА Новости. Иранский народ готов защищать страну, если США пойдут на военное вмешательство в ситуацию в стране, предупредила миссия исламской республики в ООН.

"Американские фантазии и политика в отношении Ирана основаны на смене режима, при этом санкции, угрозы, спровоцированные беспорядки и хаос служат modus operandi для создания предлога к военному вмешательству. Этот сценарий уже терпел неудачу ранее. Иранский народ будет защищать свою страну — и, без сомнения, он потерпит неудачу вновь", — говорится в ее сообщении в соцсети Х.

Беспорядки в Иране

В конце прошлого года в исламской республике начались протесты из-за девальвации иранского риала, которая повлияла на оптовые и розничные цены, а также вызвала резкие колебания обменного курса.

С 8 января манифестации стали приобретать более масштабный характер. Это произошло с подачи Резы Пехлеви, сына иранского шаха, свергнутого в 1979-м. Он призвал к всеобщей забастовке и захвату стратегически важных улиц и объектов, а также попросил Трампа вмешаться в происходящее.

В некоторых иранских городах митинги переросли в столкновения с силовиками и сопровождались лозунгами против действующего политического строя. Сообщается о жертвах с обеих сторон.