Миссия Ирана призвала Совбез ООН осудить вмешательство США в дела Ирана
02:26 14.01.2026 (обновлено: 03:13 14.01.2026)
Миссия Ирана призвала Совбез ООН осудить вмешательство США в дела Ирана
Миссия Ирана призвала Совбез ООН осудить вмешательство США в дела Ирана
Миссия Ирана призвала Совбез ООН осудить вмешательство США в дела Ирана

Миссия Ирана в ООН призвала осудить угрозу применения силы со стороны США

Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
© РИА Новости / Роман Махмутов
Перейти в медиабанк
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Архивное фото
ООН, 14 янв - РИА Новости. Миссия Ирана в ООН призвала Совбез и генсека Организации осудить вмешательство США во внутренние дела Ирана, а также угрозу применения силы на фоне звучащих заявлений американского президента Дональда Трампа.
"Генеральному секретарю, Совету Безопасности и, в частности, его ответственным членам следует выполнить свои обязанности, предусмотренные Уставом ООН, путем безоговорочного осуждения всех форм подстрекательства к насилию, угроз применения силы и вмешательства во внутренние дела Ирана со стороны Соединенных Штатов", - говорится в письменном заявлении миссии.
Проправительственный митинг в Тегеране, Иран - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
