https://ria.ru/20260114/iran-2067706064.html
Миссия Ирана призвала Совбез ООН осудить вмешательство США в дела Ирана
Миссия Ирана призвала Совбез ООН осудить вмешательство США в дела Ирана - РИА Новости, 14.01.2026
Миссия Ирана призвала Совбез ООН осудить вмешательство США в дела Ирана
Миссия Ирана в ООН призвала Совбез и генсека Организации осудить вмешательство США во внутренние дела Ирана, а также угрозу применения силы на фоне звучащих... РИА Новости, 14.01.2026
2026-01-14T02:26:00+03:00
2026-01-14T02:26:00+03:00
2026-01-14T03:13:00+03:00
в мире
иран
сша
дональд трамп
оон
совет безопасности оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152935/09/1529350965_219:795:2447:2048_1920x0_80_0_0_66e0b87599c1de327f07171d3223237e.jpg
https://ria.ru/20260114/iran-2067701506.html
иран
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152935/09/1529350965_454:486:2536:2048_1920x0_80_0_0_b48387f269262a115c6a4d629ff22baa.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, иран, сша, дональд трамп, оон, совет безопасности оон
В мире, Иран, США, Дональд Трамп, ООН, Совет Безопасности ООН
Миссия Ирана призвала Совбез ООН осудить вмешательство США в дела Ирана
Миссия Ирана в ООН призвала осудить угрозу применения силы со стороны США