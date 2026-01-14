Миссия Ирана в ООН ответила на заявление Трампа

ООН, 14 янв - РИА Новости. Призывы президента США Дональда Трампа к протестующим в Иране захватывать госучреждения поощряют дестабилизацию в стране и угрожают ее суверенитету, заявил постпред Ирана в ООН Амир Саид Иравани в письме к генсеку ООН Антониу Гутеррешу и председателю СБ ООН.