Миссия Ирана в ООН ответила на заявление Трампа

ООН, 14 янв - РИА Новости. Призывы президента США Дональда Трампа к протестующим в Иране захватывать госучреждения поощряют дестабилизацию в стране и угрожают ее суверенитету, заявил постпред Ирана в ООН Амир Саид Иравани в письме к генсеку ООН Антониу Гутеррешу и председателю СБ ООН.
"Данное безрассудное заявление прямо поощряет политическую дестабилизацию, подстрекает и призывает к насилию, а также угрожает суверенитету, территориальной целостности и национальной безопасности Исламской Республики Иран", - говорится в письме.
Протесты в Иране начались в конце декабря 2025 года из-за девальвации местной валюты - иранского риала. С 8 января, после призывов со стороны Резы Пехлеви, сына иранского шаха, свергнутого в 1979 году, в государстве активизировались протестные шествия, в тот же день в стране перестал работать интернет. В ряде городов ИРИ протестные акции превращались в столкновения с полицией и сопровождались лозунгами против политического строя исламской республики. Были жертвы как со стороны силовиков, так и со стороны участников волнений. Власти республики, обвинившие США и Израиль в организации беспорядков, 12 января объявили, что ситуацию удалось взять под контроль.
13 января, 08:00