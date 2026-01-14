Американцев вновь призвали немедленно покинуть Иран

НЬЮ-ЙОРК, 14 янв - РИА Новости. "Виртуальное посольство" США в Иране на своем сайте во второй раз с начала недели призвало американцев немедленно покинуть исламскую республику.
Нынешний призыв, как и предыдущий, обнародованный во вторник, прозвучал на фоне продолжающихся протестов в Иране и после заявления президента США Дональда Трампа, который призвал иранских протестующих продолжать свои акции и захватывать органы власти, и пообещал, что помощь "уже в пути". Трамп также подчеркивал, что Иран следует покинуть не только гражданам, но и союзникам Соединенных Штатов.
Если такой возможности не представляется, американцам следует найти безопасное место и запастись припасами, добавило "посольство".