01:03 14.01.2026 (обновлено: 01:24 14.01.2026)
Американцев вновь призвали немедленно покинуть Иран
"Виртуальное посольство" США в Иране на своем сайте во второй раз с начала недели призвало американцев немедленно покинуть исламскую республику. РИА Новости, 14.01.2026
© REUTERS / StringerПроправительственный митинг в Тегеране, Иран
Проправительственный митинг в Тегеране, Иран - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
© REUTERS / Stringer
Проправительственный митинг в Тегеране, Иран. Архивное фото
НЬЮ-ЙОРК, 14 янв - РИА Новости. "Виртуальное посольство" США в Иране на своем сайте во второй раз с начала недели призвало американцев немедленно покинуть исламскую республику.
Нынешний призыв, как и предыдущий, обнародованный во вторник, прозвучал на фоне продолжающихся протестов в Иране и после заявления президента США Дональда Трампа, который призвал иранских протестующих продолжать свои акции и захватывать органы власти, и пообещал, что помощь "уже в пути". Трамп также подчеркивал, что Иран следует покинуть не только гражданам, но и союзникам Соединенных Штатов.
"Покиньте Иран сейчас же", - повторило "посольство" свое же сообщение, порекомендовав сделать это через сухопутные границы с Арменией или Турцией.
Если такой возможности не представляется, американцам следует найти безопасное место и запастись припасами, добавило "посольство".
