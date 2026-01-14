Парламент Ирака отобрал 15 кандидатур на пост президента

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони во время встречи с иракским коллегой Мухаммедом ас-Судани в Багдаде . Архивное фото

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони во время встречи с иракским коллегой Мухаммедом ас-Судани в Багдаде

© Фото : Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale Премьер-министр Италии Джорджа Мелони во время встречи с иракским коллегой Мухаммедом ас-Судани в Багдаде

БАГДАД, 14 янв - РИА Новости. Совет представителей Ирака (парламент) отобрал 15 кандидатов из более чем 40, ранее подавших заявки на пост президента, говорится в заявлении совета по делам президентства парламента Ирака.

"Объявлены имена кандидатов, отвечающих требованиям для участия в президентских выборах в Ираке в соответствии с положениями закона №8 от 2012 года о выдвижении кандидатов на пост президента. В список вошли 15 кандидатур", - отметили в совете.

При этом любой кандидат, чье имя не фигурирует в этом списке, имеет право подать апелляцию в Федеральный верховный суд в течение трех дней с момента этого объявления.

Иракский парламент установил 5 января в качестве крайнего срока подачи заявок на участие в президентских выборах.