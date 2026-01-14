Рейтинг@Mail.ru
Парламент Ирака отобрал 15 кандидатур на пост президента
14.01.2026
Парламент Ирака отобрал 15 кандидатур на пост президента
Совет представителей Ирака (парламент) отобрал 15 кандидатов из более чем 40, ранее подавших заявки на пост президента
в мире
ирак
ирак
2026
1920
1920
true
Парламент Ирака отобрал 15 кандидатур на пост президента

БАГДАД, 14 янв - РИА Новости. Совет представителей Ирака (парламент) отобрал 15 кандидатов из более чем 40, ранее подавших заявки на пост президента, говорится в заявлении совета по делам президентства парламента Ирака.
"Объявлены имена кандидатов, отвечающих требованиям для участия в президентских выборах в Ираке в соответствии с положениями закона №8 от 2012 года о выдвижении кандидатов на пост президента. В список вошли 15 кандидатур", - отметили в совете.
При этом любой кандидат, чье имя не фигурирует в этом списке, имеет право подать апелляцию в Федеральный верховный суд в течение трех дней с момента этого объявления.
Иракский парламент установил 5 января в качестве крайнего срока подачи заявок на участие в президентских выборах.
В Ираке 11 ноября прошлого года прошли парламентские выборы, новый состав законодательного совета должен выбрать кандидата в президенты страны.
