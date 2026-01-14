https://ria.ru/20260114/irak-2067903464.html
Парламент Ирака отобрал 15 кандидатур на пост президента
Парламент Ирака отобрал 15 кандидатур на пост президента - РИА Новости, 14.01.2026
Парламент Ирака отобрал 15 кандидатур на пост президента
Совет представителей Ирака (парламент) отобрал 15 кандидатов из более чем 40, ранее подавших заявки на пост президента
в мире
ирак
ирак
в мире, ирак
БАГДАД, 14 янв - РИА Новости. Совет представителей Ирака (парламент) отобрал 15 кандидатов из более чем 40, ранее подавших заявки на пост президента, говорится в заявлении совета по делам президентства парламента Ирака.
"Объявлены имена кандидатов, отвечающих требованиям для участия в президентских выборах в Ираке
в соответствии с положениями закона №8 от 2012 года о выдвижении кандидатов на пост президента. В список вошли 15 кандидатур", - отметили в совете.
При этом любой кандидат, чье имя не фигурирует в этом списке, имеет право подать апелляцию в Федеральный верховный суд в течение трех дней с момента этого объявления.
Иракский парламент установил 5 января в качестве крайнего срока подачи заявок на участие в президентских выборах.
В Ираке 11 ноября прошлого года прошли парламентские выборы, новый состав законодательного совета должен выбрать кандидата в президенты страны.