Россиянам рассказали о рисках использования публичных Wi-Fi сетей

МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Бесплатный доступ в интернет в общественных местах сопряжен с рисками, связанными с безопасностью данных и конфиденциальностью, рассказали в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.
«
"Бесплатный доступ в Интернет сегодня есть в ресторанах, отелях, аэропортах, книжных лавках и даже в отдельных торговых точках. Однако такая цифровая свобода сопряжена с определенными рисками, связанными с безопасностью данных и конфиденциальностью", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Так, в МВД напомнили о выявленной ранее в аэропорту Шереметьево поддельной Wi-Fi сети, предназначенной для получения несанкционированного доступа к аккаунтам пользователей мессенджеров.
Чтобы минимизировать риски, в МВД порекомендовали при использовании публичных сетей Wi-Fi не вводить пароли от почты, социальных сетей или рабочих сервисов, а также не использовать услуги интернет-банкинга и не совершать онлайн-покупки.
Россиян предупредили о новой опасности через общественный Wi-Fi
23 марта 2025, 08:56