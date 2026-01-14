Рейтинг@Mail.ru
Компания Intel зарегистрировала товарный знак в России - РИА Новости, 14.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:13 14.01.2026
https://ria.ru/20260114/intel-2067921012.html
Компания Intel зарегистрировала товарный знак в России
Компания Intel зарегистрировала товарный знак в России - РИА Новости, 14.01.2026
Компания Intel зарегистрировала товарный знак в России
Американская корпорация Intel, ранее приостановившая свою деятельность в России, зарегистрировала товарный знак в стране, выяснило РИА Новости, изучив... РИА Новости, 14.01.2026
2026-01-14T21:13:00+03:00
2026-01-14T21:13:00+03:00
россия
федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/16/1760228176_0:261:3095:2002_1920x0_80_0_0_7936f5400117317d9a314d90dcfd4af6.jpg
https://ria.ru/20260114/ford-2067751812.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/16/1760228176_332:0:3063:2048_1920x0_80_0_0_fee0d3f039d3860b7964c24635ee4afb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент), экономика
Россия, Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент), Экономика
Компания Intel зарегистрировала товарный знак в России

Роспатента: компания Intel зарегистрировала товарный знак в РФ

© AP Photo / Paul SakumaЛоготип компании Intel около штаб-квартиры в Санта-Кларе, США
Логотип компании Intel около штаб-квартиры в Санта-Кларе, США - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
© AP Photo / Paul Sakuma
Логотип компании Intel около штаб-квартиры в Санта-Кларе, США. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Американская корпорация Intel, ранее приостановившая свою деятельность в России, зарегистрировала товарный знак в стране, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу Роспатента.
Согласно документам, заявка была подана в ведомство в ноябре 2025 года, Роспатент принял положительное решение о регистрации со сроком действия до 2035 года.
Теперь компания может заниматься производством и продажей широкого спектра электронных устройств и компьютерных компонентов, включая микропроцессоры.
Intel объявила о приостановке деятельности в России в 2022 году.
Логотип компании Ford - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
Компания Ford подала три заявки на регистрацию товарных знаков в России
10:47
 
РоссияФедеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент)Экономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала