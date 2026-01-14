https://ria.ru/20260114/intel-2067921012.html
Компания Intel зарегистрировала товарный знак в России
Компания Intel зарегистрировала товарный знак в России - РИА Новости, 14.01.2026
Компания Intel зарегистрировала товарный знак в России
Американская корпорация Intel, ранее приостановившая свою деятельность в России, зарегистрировала товарный знак в стране, выяснило РИА Новости, изучив... РИА Новости, 14.01.2026
2026-01-14T21:13:00+03:00
2026-01-14T21:13:00+03:00
2026-01-14T21:13:00+03:00
россия
федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)
экономика
россия
россия, федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент), экономика
Россия, Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент), Экономика
Компания Intel зарегистрировала товарный знак в России
Роспатента: компания Intel зарегистрировала товарный знак в РФ