В России в 2025 году более 180 человек признали иноагентами

МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Свыше 180 человек были признаны иностранными агентами в России в течение 2025 года, выяснило РИА Новости, ознакомившись с материалами Минюста РФ.

При этом в 2024 году иностранными агентами были признаны 125 человек и 38 организаций и проектов, однако одна из них была исключена из списка в марте 2025 года.