Хакер сообщил, что получил доступ к методичкам НАТО для молдавской армии
Пророссийский хакер PalachPro сообщил РИА Новости, что получил доступ к закрытым военным обучающим материалам НАТО для военнослужащих Молдавии. РИА Новости, 14.01.2026
молдавия
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Пророссийский хакер PalachPro сообщил РИА Новости, что получил доступ к закрытым военным обучающим материалам НАТО для военнослужащих Молдавии.
"В результате успешной хакерской операции мы получили доступ к закрытому военному порталу армии Молдавии
. На нем отражены все военные стандарты НАТО
, по которым учатся военные Молдавии", - сказал хакер.
Он добавил, что на закрытом портале размещены материалы по тактике ведения боевых действий. В документах также, по его словам, содержится информация о штатной структуре подразделений, стандартах использования военной техники и вооружения.