Хакер сообщил, что получил доступ к методичкам НАТО для молдавской армии - РИА Новости, 14.01.2026
21:27 14.01.2026
Хакер сообщил, что получил доступ к методичкам НАТО для молдавской армии
Хакер сообщил, что получил доступ к методичкам НАТО для молдавской армии
Пророссийский хакер PalachPro сообщил РИА Новости, что получил доступ к закрытым военным обучающим материалам НАТО для военнослужащих Молдавии. РИА Новости, 14.01.2026
2026-01-14T21:27:00+03:00
2026-01-14T21:27:00+03:00
Хакер сообщил, что получил доступ к методичкам НАТО для молдавской армии

РИА Новости: хакер PalachPro получил доступ к методичкам НАТО для армии Молдавии

МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Пророссийский хакер PalachPro сообщил РИА Новости, что получил доступ к закрытым военным обучающим материалам НАТО для военнослужащих Молдавии.
"В результате успешной хакерской операции мы получили доступ к закрытому военному порталу армии Молдавии. На нем отражены все военные стандарты НАТО, по которым учатся военные Молдавии", - сказал хакер.
Он добавил, что на закрытом портале размещены материалы по тактике ведения боевых действий. В документах также, по его словам, содержится информация о штатной структуре подразделений, стандартах использования военной техники и вооружения.
Майя Санду - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
Государственность Молдавии может исчезнуть из-за слов Санду, считают в ПМР
