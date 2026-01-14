Гуцул участвует в заседании суда по видеосвязи

КИШИНЕВ, 14 янв – РИА Новости. Апелляционная палата Кишинева в среду возобновила рассмотрение уголовного дела в отношении главы Гагаузии Евгении Гуцул и активистки политического блока "Победа" Светланы Попан, при этом обе они участвуют в заседании суда по видеосвязи, передает корреспондент РИА Новости.

Заседания по делу Гуцул и Попан в апелляционной палате не проводились с 3 ноября. Ранее адвокат Гуцул Наталья Байрам заявила РИА Новости, что судебная коллегия не начнет рассматривать дело главы Гагаузии из-за замены одного из судей, рассмотрение вопроса откладывается на неопределенный срок.

В начале заседания адвокаты представили ходатайство о личном присутствии подзащитных в зале суда и попросили коллегию судей распорядиться о доставке их из следственного изолятора. Судьи попросили журналистов покинуть зал заседания.

"Суд отклонил наше ходатайство и посчитал, что присутствие Попан и Гуцул по видеосвязи достаточно, чтобы они могли реализовать свои права", – сказал журналистам адвокат Попан Николай Бриа.