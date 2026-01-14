https://ria.ru/20260114/gutsul-2067783818.html
Апелляционная палата Кишинева в среду возобновила рассмотрение уголовного дела в отношении главы Гагаузии Евгении Гуцул и активистки политического блока... РИА Новости, 14.01.2026
Гуцул участвует в заседании суда по видеосвязи
Гуцул и активистка блока "Победа" Попан участвуют в заседании суда по видеосвязи
КИШИНЕВ, 14 янв – РИА Новости. Апелляционная палата Кишинева в среду возобновила рассмотрение уголовного дела в отношении главы Гагаузии Евгении Гуцул и активистки политического блока "Победа" Светланы Попан, при этом обе они участвуют в заседании суда по видеосвязи, передает корреспондент РИА Новости.
Заседания по делу Гуцул
и Попан в апелляционной палате не проводились с 3 ноября. Ранее адвокат Гуцул Наталья Байрам заявила РИА Новости, что судебная коллегия не начнет рассматривать дело главы Гагаузии
из-за замены одного из судей, рассмотрение вопроса откладывается на неопределенный срок.
В начале заседания адвокаты представили ходатайство о личном присутствии подзащитных в зале суда и попросили коллегию судей распорядиться о доставке их из следственного изолятора. Судьи попросили журналистов покинуть зал заседания.
"Суд отклонил наше ходатайство и посчитал, что присутствие Попан и Гуцул по видеосвязи достаточно, чтобы они могли реализовать свои права", – сказал журналистам адвокат Попан Николай Бриа.
Суд в Кишиневе
5 августа вынес обвинительный приговор Гуцул, осудив ее на семь лет лишения свободы с немедленным исполнением. Она была признана виновной по делу о финансировании запрещенной в Молдавии
партии "Шор", что вызвало резкую критику со стороны защиты и сторонников. Глава Гагаузской автономии назвала приговор "политической расправой по указке сверху" и обвинила президента Молдавии Майю Санду
в применении репрессий как инструмента борьбы с несогласными. В рамках того же дела активистка блока "Победа" Светлана Попан была осуждена на шесть лет лишения свободы.