Рейтинг@Mail.ru
Гуцул участвует в заседании суда по видеосвязи - РИА Новости, 14.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:34 14.01.2026 (обновлено: 14:17 14.01.2026)
https://ria.ru/20260114/gutsul-2067783818.html
Гуцул участвует в заседании суда по видеосвязи
Гуцул участвует в заседании суда по видеосвязи - РИА Новости, 14.01.2026
Гуцул участвует в заседании суда по видеосвязи
Апелляционная палата Кишинева в среду возобновила рассмотрение уголовного дела в отношении главы Гагаузии Евгении Гуцул и активистки политического блока... РИА Новости, 14.01.2026
2026-01-14T12:34:00+03:00
2026-01-14T14:17:00+03:00
в мире
молдавия
гагаузия
кишинев
евгения гуцул
майя санду
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0e/2067811585_0:140:3141:1907_1920x0_80_0_0_0be22f24655ef995470b4d2ddb11d6d1.jpg
https://ria.ru/20251211/glava-2061512072.html
https://ria.ru/20251223/gaguziya-2064033772.html
молдавия
гагаузия
кишинев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0e/2067811585_206:0:2935:2047_1920x0_80_0_0_c4460096672c09ae81b98cd76f058489.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, молдавия, гагаузия, кишинев, евгения гуцул, майя санду
В мире, Молдавия, Гагаузия, Кишинев, Евгения Гуцул, Майя Санду
Гуцул участвует в заседании суда по видеосвязи

Гуцул и активистка блока "Победа" Попан участвуют в заседании суда по видеосвязи

© РИА Новости / Дмитрий Осматеско | Перейти в медиабанкЗаседание суда по делу главы Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгении Гуцул. 14 января 2026
Заседание суда по делу главы Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгении Гуцул. 14 января 2026 - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
© РИА Новости / Дмитрий Осматеско
Перейти в медиабанк
Заседание суда по делу главы Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгении Гуцул. 14 января 2026
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КИШИНЕВ, 14 янв – РИА Новости. Апелляционная палата Кишинева в среду возобновила рассмотрение уголовного дела в отношении главы Гагаузии Евгении Гуцул и активистки политического блока "Победа" Светланы Попан, при этом обе они участвуют в заседании суда по видеосвязи, передает корреспондент РИА Новости.
Заседания по делу Гуцул и Попан в апелляционной палате не проводились с 3 ноября. Ранее адвокат Гуцул Наталья Байрам заявила РИА Новости, что судебная коллегия не начнет рассматривать дело главы Гагаузии из-за замены одного из судей, рассмотрение вопроса откладывается на неопределенный срок.
Евгения Гуцул - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
Ничто не сможет сломить гагаузский народ, заявила Гуцул
11 декабря 2025, 19:52
В начале заседания адвокаты представили ходатайство о личном присутствии подзащитных в зале суда и попросили коллегию судей распорядиться о доставке их из следственного изолятора. Судьи попросили журналистов покинуть зал заседания.
"Суд отклонил наше ходатайство и посчитал, что присутствие Попан и Гуцул по видеосвязи достаточно, чтобы они могли реализовать свои права", – сказал журналистам адвокат Попан Николай Бриа.
Суд в Кишиневе 5 августа вынес обвинительный приговор Гуцул, осудив ее на семь лет лишения свободы с немедленным исполнением. Она была признана виновной по делу о финансировании запрещенной в Молдавии партии "Шор", что вызвало резкую критику со стороны защиты и сторонников. Глава Гагаузской автономии назвала приговор "политической расправой по указке сверху" и обвинила президента Молдавии Майю Санду в применении репрессий как инструмента борьбы с несогласными. В рамках того же дела активистка блока "Победа" Светлана Попан была осуждена на шесть лет лишения свободы.
Евгения Гуцул - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
Гуцул выразила надежду на реализацию потенциала Гагаузии
23 декабря 2025, 11:17
 
В миреМолдавияГагаузияКишиневЕвгения ГуцулМайя Санду
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала