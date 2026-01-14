Рэпер Гуф не признал вину в грабеже во время инцидента в бане

Рейтинг@Mail.ru
14:54 14.01.2026 (обновлено: 15:17 14.01.2026)
Рэпер Гуф (Алексей Долматов) заявил в Наро-Фоминском городском суде, что не признает вину в грабеже, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 14.01.2026
происшествия, московская область (подмосковье)
Происшествия, Московская область (Подмосковье)
Рэп-исполнитель, Алексей Долматов (Guf) в Наро-Фоминском городском суде в Московской области. 14 января 2026
НАРО-ФОМИНСК (Московская обл.), 14 янв – РИА Новости. Рэпер Гуф (Алексей Долматов) заявил в Наро-Фоминском городском суде, что не признает вину в грабеже, передает корреспондент РИА Новости.
"С предъявленным обвинением не согласен, открытого хищения телефона я не совершал", - заявил рэпер после того, как прокурор огласил обвинительное заключение.
По версии следствия, утром 23 октября 2024 года Гуф и его приятель Геворк Саруханян, находясь на территории гостевого банно-оздоровительного комплекса в деревне Малые Горки Наро-Фоминского городского округа, в ходе ссоры нанесли брату администратора комплекса несколько ударов, а после похитили телефон стоимостью 68 тысяч рублей.
Инцидент произошел, когда рэпер с друзьями арендовал баню, где его пытался снять на телефон брат администратора. На просьбы удалить запись тот ответил, что удалил, и передал Долматову заблокированный телефон. Эти действия полиция расценила как грабеж.
Наро-Фоминский городской суд Подмосковья назначил Гуфу запрет определенных действий, впоследствии следователь отпустил рэпера под подписку о невыезде, с него сняли электронный браслет.
Вину фигуранты не признают, отмечала ранее подмосковная прокуратура.
