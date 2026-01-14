Расмуссен: по данным разведки, кораблей КНР в Гренландии не было десять лет

ВАШИНГТОН, 14 янв - РИА Новости. Китайских кораблей, по данным разведки Дании, в Гренландии не было уже около десяти лет, заявил глава датского МИД Ларс Лёкке Расмуссен после встречи с американскими госсекретарем Марко Рубио и вице-президентом Джеем Ди Вэнсом в Белом доме.
В среду министры иностранных дел Дании и Гренландии Вивиан Моцфельдт покинули Белый дом спустя менее чем через 1,5 часа после начала переговоров с Рубио и Вэнсом.
"И это был первый раз, когда мы смогли сесть за стол на высшем политическом уровне и обсудить этот вопрос. Это была также отличная возможность для Вивиан и для меня выступить против сложившегося нарратива, потому что утверждения о том, что вокруг Гренландии якобы повсюду находятся китайские военные корабли, не соответствуют действительности. По данным нашей разведки, китайских военных кораблей в Гренландии не было уже около десяти лет", - подчеркнул Расмуссен.
Президент США Дональд Трамп в среду предположил, что в случае, если Соединенные Штаты не получат Гренландию, она якобы достанется России или Китаю. Ранее ряд СМИ сообщил, что представители Великобритании, Франции и Германии провели переговоры о возможности отправки на остров военных. По данным прессы, предполагается, что европейцы так показали бы готовность защищать датскую автономную территорию от возможного присутствия РФ и КНР, а также убедили бы Соединенные Штаты отказаться от ее присоединения.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако Трамп неоднократно повторял, что остров должен стать частью Соединенных Штатов, ссылаясь на его стратегическую важность для национальной безопасности. Американский лидер отказывался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией и однозначно отвечать на вопрос, что для него важнее: остров или сохранение НАТО.
Остров до 1953 года был колонией Дании. Он остается частью королевства, но в 2009 году получил автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного определения внутренней политики.