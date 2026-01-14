Расмуссен: по данным разведки, кораблей КНР в Гренландии не было десять лет

ВАШИНГТОН, 14 янв - РИА Новости. Китайских кораблей, по данным разведки Дании, в Гренландии не было уже около десяти лет, заявил глава датского МИД Ларс Лёкке Расмуссен после встречи с американскими госсекретарем Марко Рубио и вице-президентом Джеем Ди Вэнсом в Белом доме.