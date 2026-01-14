Рейтинг@Mail.ru
Расмуссен: по данным разведки, кораблей КНР в Гренландии не было десять лет
22:38 14.01.2026 (обновлено: 22:40 14.01.2026)
Расмуссен: по данным разведки, кораблей КНР в Гренландии не было десять лет
Расмуссен: по данным разведки, кораблей КНР в Гренландии не было десять лет - РИА Новости, 14.01.2026
Расмуссен: по данным разведки, кораблей КНР в Гренландии не было десять лет
Китайских кораблей, по данным разведки Дании, в Гренландии не было уже около десяти лет, заявил глава датского МИД Ларс Лёкке Расмуссен после встречи с... РИА Новости, 14.01.2026
2026-01-14T22:38:00+03:00
2026-01-14T22:40:00+03:00
Расмуссен: по данным разведки, кораблей КНР в Гренландии не было десять лет

Расмуссен:по данным разведки, китайских кораблей в Гренландии не было уже 10 лет

Город Нуук на острове Гренландия
Город Нуук на острове Гренландия - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
© РИА Новости / Илья Тимин
Перейти в медиабанк
Город Нуук на острове Гренландия. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 14 янв - РИА Новости. Китайских кораблей, по данным разведки Дании, в Гренландии не было уже около десяти лет, заявил глава датского МИД Ларс Лёкке Расмуссен после встречи с американскими госсекретарем Марко Рубио и вице-президентом Джеем Ди Вэнсом в Белом доме.
В среду министры иностранных дел Дании и Гренландии Вивиан Моцфельдт покинули Белый дом спустя менее чем через 1,5 часа после начала переговоров с Рубио и Вэнсом.
Нуук, Гренландия - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
Дания заявила о принципиальных расхождениях во взглядах с США по Гренландии
22:10
"И это был первый раз, когда мы смогли сесть за стол на высшем политическом уровне и обсудить этот вопрос. Это была также отличная возможность для Вивиан и для меня выступить против сложившегося нарратива, потому что утверждения о том, что вокруг Гренландии якобы повсюду находятся китайские военные корабли, не соответствуют действительности. По данным нашей разведки, китайских военных кораблей в Гренландии не было уже около десяти лет", - подчеркнул Расмуссен.
Президент США Дональд Трамп в среду предположил, что в случае, если Соединенные Штаты не получат Гренландию, она якобы достанется России или Китаю. Ранее ряд СМИ сообщил, что представители Великобритании, Франции и Германии провели переговоры о возможности отправки на остров военных. По данным прессы, предполагается, что европейцы так показали бы готовность защищать датскую автономную территорию от возможного присутствия РФ и КНР, а также убедили бы Соединенные Штаты отказаться от ее присоединения.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако Трамп неоднократно повторял, что остров должен стать частью Соединенных Штатов, ссылаясь на его стратегическую важность для национальной безопасности. Американский лидер отказывался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией и однозначно отвечать на вопрос, что для него важнее: остров или сохранение НАТО.
Власти Дании и Гренландии предостерегли Америку от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности. Страны-участницы ЕС в январе обсудили возможную реакцию в случае, если угрозы США в отношении Гренландии окажутся реальными.
Остров до 1953 года был колонией Дании. Он остается частью королевства, но в 2009 году получил автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного определения внутренней политики.
Глава МИД Дании рассказал, что было на встрече с Гренландией и США
22:00
Глава МИД Дании рассказал, что было на встрече с Гренландией и США
22:00
 
