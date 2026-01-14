Гренландия не хочет входить в состав США, заявила глава МИД

ВАШИНГТОН, 14 янв – РИА Новости. Гренландия не хочет входить в состав США, но намерена укреплять сотрудничество с Вашингтоном, заявила глава МИД Гренландии Вивиан Моцфельдт после встречи с госсекретарём США Марко Рубио и вице-президентом Соединенных Штатов Джей Ди Вэнсом в Белом доме.

"Очень важно еще раз подчеркнуть, насколько для нас важно укреплять сотрудничество с Соединенными Штатами, но это не означает, что мы хотим принадлежать Соединенным Штатам. Как союзники, мы должны укреплять сотрудничество — это в наших общих интересах", - сказал он.

Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью Соединенных Штатов, ссылаясь на его стратегическую важность для национальной безопасности. Американский лидер отказывался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией и однозначно отвечать на вопрос о том, что для него важнее - остров или сохранение НАТО

Власти Дании и Гренландии предостерегли Америку от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности. Страны ЕС в январе обсудили возможную реакцию в случае, если угрозы США в отношении Гренландии окажутся реальными.