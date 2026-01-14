https://ria.ru/20260114/grenlandiya-2067930804.html
Гренландия не хочет входить в состав США, заявила глава МИД
Гренландия не хочет входить в состав США, но намерена укреплять сотрудничество с Вашингтоном, заявила глава МИД Гренландии Вивиан Моцфельдт после встречи с... РИА Новости, 14.01.2026
2026-01-14T22:36:00+03:00
2026-01-14T23:08:00+03:00
гренландия
сша
вашингтон (штат)
в мире
дания
дональд трамп
нато
марко рубио
гренландия
сша
вашингтон (штат)
дания
гренландия, сша, вашингтон (штат), в мире, дания, дональд трамп, нато, марко рубио, евросоюз
Гренландия не хочет входить в состав США, заявила глава МИД
ВАШИНГТОН, 14 янв – РИА Новости. Гренландия не хочет входить в состав США, но намерена укреплять сотрудничество с Вашингтоном, заявила глава МИД Гренландии Вивиан Моцфельдт после встречи с госсекретарём США Марко Рубио и вице-президентом Соединенных Штатов Джей Ди Вэнсом в Белом доме.
Президент США Дональд Трамп
ранее утверждал, что США так или иначе получат Гренландию
. Он также заявлял, что если США не заберут себе Гренландию, то это сделают Россия
или Китай
.
"Очень важно еще раз подчеркнуть, насколько для нас важно укреплять сотрудничество с Соединенными Штатами, но это не означает, что мы хотим принадлежать Соединенным Штатам. Как союзники, мы должны укреплять сотрудничество — это в наших общих интересах", - сказал он.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью Соединенных Штатов, ссылаясь на его стратегическую важность для национальной безопасности. Американский лидер отказывался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией и однозначно отвечать на вопрос о том, что для него важнее - остров или сохранение НАТО
.
Власти Дании
и Гренландии предостерегли Америку
от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности. Страны ЕС
в январе обсудили возможную реакцию в случае, если угрозы США в отношении Гренландии окажутся реальными.
Остров до 1953 года был колонией Дании. Он остается частью королевства, но в 2009 году получил автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного определения внутренней политики.