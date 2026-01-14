https://ria.ru/20260114/grenlandiya-2067919484.html
В Норвегии заявили, что отправят лишь двух военных в Гренландию
В Норвегии заявили, что отправят лишь двух военных в Гренландию - РИА Новости, 14.01.2026
В Норвегии заявили, что отправят лишь двух военных в Гренландию
Министр обороны Норвегии Торе Сандвик заявил, что страна отправит лишь двух военных в Гренландию на фоне угроз США. РИА Новости, 14.01.2026
2026-01-14T20:59:00+03:00
2026-01-14T20:59:00+03:00
2026-01-14T21:05:00+03:00
в мире
норвегия
гренландия
сша
дональд трамп
нато
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1d/1996120409_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_41a6b86c1f3ea09e3e66188fbd5c1e8d.jpg
https://ria.ru/20260114/medvedev-2067918097.html
https://ria.ru/20260114/es-2067915166.html
норвегия
гренландия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1d/1996120409_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a1e614f81bcc930747efa5a74297f9b9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, норвегия, гренландия, сша, дональд трамп, нато, евросоюз
В мире, Норвегия, Гренландия, США, Дональд Трамп, НАТО, Евросоюз
В Норвегии заявили, что отправят лишь двух военных в Гренландию
Reuters: в ВС Норвегии заявили, что отправят лишь 2 военных в Гренландию