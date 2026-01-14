Рейтинг@Mail.ru
СМИ назвали предпочтительный для Трампа вариант присоединения Гренландии - РИА Новости, 14.01.2026
15:42 14.01.2026 (обновлено: 16:06 14.01.2026)
https://ria.ru/20260114/grenlandiya-2067841646.html
СМИ назвали предпочтительный для Трампа вариант присоединения Гренландии
2026-01-14T15:42:00+03:00
2026-01-14T16:06:00+03:00
в мире
гренландия
дональд трамп
сша
нато
евросоюз
дания
гренландия
сша
дания
в мире, гренландия, дональд трамп, сша, нато, евросоюз, дания
В мире, Гренландия, Дональд Трамп, США, НАТО, Евросоюз, Дания
СМИ назвали предпочтительный для Трампа вариант присоединения Гренландии

Politico назвало референдум лучшим для Трампа вариантом присоединения Гренландии

© iStock.com / Walter BibikowВид на Нуук, Гренландия
Вид на Нуук, Гренландия - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
© iStock.com / Walter Bibikow
Вид на Нуук, Гренландия. Архивное фото
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Предпочтительный вариант присоединения Гренландии к США для американского президента Дональда Трампа - это референдум, сообщает издание Politico со ссылкой на источники.
Газета Daily Mail со ссылкой на источники 11 января написала, что Трамп дал указание американским военным составить план вторжения в Гренландию. Газета Washington Post в среду уточнила, что администрация американского лидера всерьез не обсуждала военную операцию по захвату острова.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
НАТО готова вступить в войну, но есть нюанс
Вчера, 08:00
"Предпочтительный путь для приобретения США Гренландии для президента Дональда Трампа и его высокопоставленных помощников - это побудить людей голосовать на референдуме за присоединение к Соединенным Штатам", - говорится в публикации издания со ссылкой на двух человек, знакомых с ситуацией.
По словам одного из собеседников Politico, помощники Трампа сейчас сконцентрированы на том, каким образом можно "напрямую склонить" жителей Гренландии к проведению референдума о присоединении к США: они изучают как информационные, так и дезинформационные кампании, направленные на изменение общественного мнения, финансовые предложения от государственного сектора и стимулы для частного сектора.
Агентство Рейтер со ссылкой на четырех информированных источников 8 января передало, что США обсуждают возможные выплаты жителям Гренландии, чтобы убедить их отделиться от Дании и войти в состав Штатов. По данным агентства, хотя точную сумму подобных выплат не определили, обсуждались объемы от 10 до 100 тысяч долларов на человека.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 11.01.2026
Гренландия нам в помощь: Россия заставила считаться со своими интересами
11 января, 08:00
Депутат и глава оборонного комитета датского парламента Расмус Ярлов в обращении к гренландцам 11 января призвал их рассказать всему миру о своем желании остаться частью Дании и прекратить осуждать королевство, поскольку распространение политиками Гренландии идеи, что остров не хочет быть датским, легитимизирует планы США по его присоединению. Он добавил, что Соединенные Штаты уже готовят планы вторжения в автономную территорию, которая нужна американцам не для того, чтобы дать ей независимость, а для того, чтобы принимать решения за ее граждан.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако Трамп неоднократно повторял, что остров должен стать частью Соединенных Штатов, ссылаясь на его стратегическую важность для национальной безопасности. Американский лидер отказывался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией и однозначно отвечать на вопрос, что для него важнее: остров или сохранение НАТО.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
"Чтоб чужие боялись": Трамп готовит новую операцию
7 января, 08:00
Власти Дании и Гренландии предостерегли Америку от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности. Страны-участницы ЕС в январе обсудили возможную реакцию в случае, если угрозы США в отношении Гренландии окажутся реальными.
Остров до 1953 года был колонией Дании. Он остается частью королевства, но в 2009 году получил автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного определения внутренней политики.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 09.01.2026
Дания — Америке: "Гренландия не продается! Кстати, а сколько заплатите?"
9 января, 08:00
 
