Администрация Трампа всерьез не обсуждала захват Гренландии, сообщает WP

"Администрация Трампа всерьез не обсуждала военную операцию по захвату Гренландии", - говорится в публикации издания.

Остров до 1953 года был колонией Дании. Он остается частью королевства, но в 2009 году получил автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного определения внутренней политики.