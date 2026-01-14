Администрация Трампа всерьез не обсуждала захват Гренландии, сообщает WP

МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа всерьез не обсуждала военную операцию по захвату Гренландии, пишет газета Washington Post со ссылкой на источники.
Газета Daily Mail со ссылкой на источники 11 января сообщила, что президент США Дональд Трамп дал указание американским военным составить план вторжения в Гренландию. По данным издания, европейские чиновники опасаются, что он может попытаться провести такую операцию до промежуточных выборов в конгресс, которые намечены на ноябрь.
"Администрация Трампа всерьез не обсуждала военную операцию по захвату Гренландии", - говорится в публикации издания.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако Трамп неоднократно повторял, что остров должен стать частью Соединенных Штатов, ссылаясь на его стратегическую важность для национальной безопасности. Американский лидер отказывался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией и однозначно отвечать на вопрос, что для него важнее: остров или сохранение НАТО.
Остров до 1953 года был колонией Дании. Он остается частью королевства, но в 2009 году получил автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного определения внутренней политики.