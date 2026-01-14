Рейтинг@Mail.ru
Администрация Трампа всерьез не обсуждала захват Гренландии, сообщает WP - РИА Новости, 14.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:32 14.01.2026
https://ria.ru/20260114/grenlandiya-2067836741.html
Администрация Трампа всерьез не обсуждала захват Гренландии, сообщает WP
Администрация Трампа всерьез не обсуждала захват Гренландии, сообщает WP - РИА Новости, 14.01.2026
Администрация Трампа всерьез не обсуждала захват Гренландии, сообщает WP
Администрация президента США Дональда Трампа всерьез не обсуждала военную операцию по захвату Гренландии, пишет газета Washington Post со ссылкой на источники. РИА Новости, 14.01.2026
2026-01-14T15:32:00+03:00
2026-01-14T15:32:00+03:00
в мире
гренландия
сша
дания
дональд трамп
нато
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/08/1992848907_0:169:3072:1897_1920x0_80_0_0_9281f4d5549c4580a3e3dca24f27c5d0.jpg
https://ria.ru/20260114/tramp-2067822212.html
https://ria.ru/20260114/pokupka-2067808855.html
гренландия
сша
дания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/08/1992848907_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_401b9f815d78f633430292de362ab1a0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, гренландия, сша, дания, дональд трамп, нато, евросоюз
В мире, Гренландия, США, Дания, Дональд Трамп, НАТО, Евросоюз
Администрация Трампа всерьез не обсуждала захват Гренландии, сообщает WP

WP: администрация Трампа всерьез не обсуждала военный захват Гренландии

© РИА Новости / Илья Тимин | Перейти в медиабанкГород Нуук на острове Гренландия
Город Нуук на острове Гренландия - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
© РИА Новости / Илья Тимин
Перейти в медиабанк
Город Нуук на острове Гренландия. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа всерьез не обсуждала военную операцию по захвату Гренландии, пишет газета Washington Post со ссылкой на источники.
Газета Daily Mail со ссылкой на источники 11 января сообщила, что президент США Дональд Трамп дал указание американским военным составить план вторжения в Гренландию. По данным издания, европейские чиновники опасаются, что он может попытаться провести такую операцию до промежуточных выборов в конгресс, которые намечены на ноябрь.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
Трамп рассказал, для чего ему нужна Гренландия
Вчера, 14:50
"Администрация Трампа всерьез не обсуждала военную операцию по захвату Гренландии", - говорится в публикации издания.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако Трамп неоднократно повторял, что остров должен стать частью Соединенных Штатов, ссылаясь на его стратегическую важность для национальной безопасности. Американский лидер отказывался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией и однозначно отвечать на вопрос, что для него важнее: остров или сохранение НАТО.
Власти Дании и Гренландии предостерегли Америку от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности. Страны-участницы ЕС в январе обсудили возможную реакцию в случае, если угрозы США в отношении Гренландии окажутся реальными.
Остров до 1953 года был колонией Дании. Он остается частью королевства, но в 2009 году получил автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного определения внутренней политики.
Заснеженные горы на острове Гренландия - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
СМИ узнали, в какую сумму обойдется США покупка Гренландии
Вчера, 14:06
 
В миреГренландияСШАДанияДональд ТрампНАТОЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала