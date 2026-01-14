Глава МИД Польши ответил на слова Трампа о Гренландии

ВАРШАВА, 14 янв – РИА Новости. Претензии президента США Дональда Трампа на Гренландию не связаны с ее безопасностью, заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в эфире Польского радио.

"Соединенные Штаты уже сегодня имеют полную оперативную свободу в Гренландии . Ранее, во время Второй мировой войны, США имели 15 тысяч солдат в Гренландии, а сейчас у них есть там 150 тысяч. Если они захотят, то могут это количество увеличить", - сказал Сикорский

По его словам, "безопасность Гренландии" НАТО может обеспечивать совместными усилиями.

"Безопасность Гренландии - это общая проблема НАТО, и мы здесь можем помочь", - добавил польский министр.

При этом он заявил, что верит госсекретарю США Марко Рубио , который обещал, что Гренландия не будет занята США силовым путем.

"Рубио сказал, что какой-то физической акции, если речь идет о Гренландии, не будет, и мы этого придерживаемся", - сказал Сикорский.

Тем не менее он высказал претензии в адрес президента Польши Кароля Навроцкого , который считается одним из самых проамериканских политиков в стране.

"При таком подходе к международному праву я бы хотел спросить тех, кто разделяет ценности президента Трампа , согласны ли они с таким подходом. Это президент Кароль Навроцкий сказал, выходя из Белого дома, что разделяет подходы Дональда Трампа", - сказал глава польского МИД.

Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью Соединенных Штатов, ссылаясь на его стратегическую важность для национальной безопасности. Американский лидер отказывался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией и однозначно отвечать на вопрос о том, что для него важнее - остров или сохранение НАТО.

Власти Дании и Гренландии предостерегли Америку от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности. Страны ЕС в январе обсудили возможную реакцию в случае, если угрозы США в отношении Гренландии окажутся реальными.