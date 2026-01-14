Рейтинг@Mail.ru
Глава МИД Польши ответил на слова Трампа о Гренландии - РИА Новости, 14.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:21 14.01.2026 (обновлено: 13:24 14.01.2026)
https://ria.ru/20260114/grenlandiya-2067796871.html
Глава МИД Польши ответил на слова Трампа о Гренландии
Глава МИД Польши ответил на слова Трампа о Гренландии - РИА Новости, 14.01.2026
Глава МИД Польши ответил на слова Трампа о Гренландии
Претензии президента США Дональда Трампа на Гренландию не связаны с ее безопасностью, заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в эфире Польского РИА Новости, 14.01.2026
2026-01-14T13:21:00+03:00
2026-01-14T13:24:00+03:00
в мире
гренландия
сша
польша
дональд трамп
радослав сикорский
марко рубио
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0c/1972229649_0:66:3072:1794_1920x0_80_0_0_9ddf60a7870264a6f25f8f4c48d0ae52.jpg
https://ria.ru/20260114/tramp-2067740887.html
https://ria.ru/20260109/tusk-2067028759.html
https://ria.ru/20260114/vuchichi-2067706478.html
гренландия
сша
польша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0c/1972229649_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_3694aba1bdbe6c2d0cf8530df5268c18.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, гренландия, сша, польша, дональд трамп, радослав сикорский, марко рубио, нато, евросоюз
В мире, Гренландия, США, Польша, Дональд Трамп, Радослав Сикорский, Марко Рубио, НАТО, Евросоюз
Глава МИД Польши ответил на слова Трампа о Гренландии

Сикорский: претензии Трампа на Гренландию не связаны с ее безопасностью

© AP Photo / Sarah MeyssonnierРадослав Сикорский
Радослав Сикорский - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
© AP Photo / Sarah Meyssonnier
Радослав Сикорский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАРШАВА, 14 янв – РИА Новости. Претензии президента США Дональда Трампа на Гренландию не связаны с ее безопасностью, заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в эфире Польского радио.
"Соединенные Штаты уже сегодня имеют полную оперативную свободу в Гренландии. Ранее, во время Второй мировой войны, США имели 15 тысяч солдат в Гренландии, а сейчас у них есть там 150 тысяч. Если они захотят, то могут это количество увеличить", - сказал Сикорский.
Флаги Евросоюза - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
ЕС склоняется к умиротворению Трампа в ситуации с Гренландией, пишут СМИ
Вчера, 09:56
По его словам, "безопасность Гренландии" НАТО может обеспечивать совместными усилиями.
"Безопасность Гренландии - это общая проблема НАТО, и мы здесь можем помочь", - добавил польский министр.
При этом он заявил, что верит госсекретарю США Марко Рубио, который обещал, что Гренландия не будет занята США силовым путем.
"Рубио сказал, что какой-то физической акции, если речь идет о Гренландии, не будет, и мы этого придерживаемся", - сказал Сикорский.
Премьер-министр Польши Дональд Туск - РИА Новости, 1920, 09.01.2026
Туск заявил, что его беспокоит вопрос Гренландии
9 января, 18:18
Тем не менее он высказал претензии в адрес президента Польши Кароля Навроцкого, который считается одним из самых проамериканских политиков в стране.
"При таком подходе к международному праву я бы хотел спросить тех, кто разделяет ценности президента Трампа, согласны ли они с таким подходом. Это президент Кароль Навроцкий сказал, выходя из Белого дома, что разделяет подходы Дональда Трампа", - сказал глава польского МИД.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью Соединенных Штатов, ссылаясь на его стратегическую важность для национальной безопасности. Американский лидер отказывался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией и однозначно отвечать на вопрос о том, что для него важнее - остров или сохранение НАТО.
Власти Дании и Гренландии предостерегли Америку от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности. Страны ЕС в январе обсудили возможную реакцию в случае, если угрозы США в отношении Гренландии окажутся реальными.
Остров до 1953 года был колонией Дании. Он остается частью королевства, но в 2009 году получил автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного определения внутренней политики.
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
Вучич назвал ситуацию вокруг Гренландии борьбой США за Арктику
Вчера, 02:29
 
В миреГренландияСШАПольшаДональд ТрампРадослав СикорскийМарко РубиоНАТОЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала