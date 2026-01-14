Рейтинг@Mail.ru
Politico узнало о главном приоритете ЕС в вопросе Гренландии
11:18 14.01.2026 (обновлено: 11:30 14.01.2026)
Politico узнало о главном приоритете ЕС в вопросе Гренландии
Сохранение НАТО остается приоритетом Евросоюза в вопросе Гренландии, пишет газета Politico со ссылкой на источник. РИА Новости, 14.01.2026
в мире
гренландия
сша
европа
дональд трамп
андрюс кубилюс
нато
евросоюз
гренландия
сша
европа
в мире, гренландия, сша, европа, дональд трамп, андрюс кубилюс, нато, евросоюз
В мире, Гренландия, США, Европа, Дональд Трамп, Андрюс Кубилюс, НАТО, Евросоюз, Удары США по Венесуэле
Politico: сохранение НАТО остается главным приоритетом ЕС в вопросе Гренландии

© REUTERS / Guglielmo MangiapaneДатские военнослужащие во время учения в Гренландии
Датские военнослужащие во время учения в Гренландии - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
© REUTERS / Guglielmo Mangiapane
Датские военнослужащие во время учения в Гренландии
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Сохранение НАТО остается приоритетом Евросоюза в вопросе Гренландии, пишет газета Politico со ссылкой на источник.
Еврокомиссар по обороне и космосу Андрюс Кубилюс в понедельник заявил, что военный захват США Гренландии будет означать конец НАТО. Неназванный дипломат НАТО заявил газете, что ни одно положение в учредительном договоре альянса не предусматривает нападения участника НАТО на другого члена организации. По его словам, такое нападение означало бы "конец альянса".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
НАТО готова вступить в войну, но есть нюанс
Вчера, 08:00
"Сохранение НАТО остается главным приоритетом блока", - пишет газета со ссылкой на дипломата ЕС.
Издание подчеркивает, что, хотя чиновники публично и в частном порядке решительно отвергают идею о том, что Европа может "уступить" Гренландию США, заявления дипломатов подчеркивают, что правительства стран блока отчаянно стремятся избежать прямого столкновения с Вашингтоном.
"Это серьезно, и Европа напугана", - заявил газете еще один дипломат.
Газета Politico ранее писала, что европейские страны считают, что усиление присутствия НАТО в арктическом регионе может убедить американского президента Дональда Трампа в том, что у США нет необходимости владеть Гренландией по соображениям безопасности. Издание сообщало, что на встрече за закрытыми дверями в Брюсселе послы НАТО пришли к соглашению о необходимости усиления позиций организации в арктическом регионе.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
Время вернуть землю назад: чем поплатятся все, у кого претензии к России
13 января, 08:00
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако президент США Дональд Трамп неоднократно повторял, что остров должен стать частью Соединенных Штатов, ссылаясь на его стратегическую важность для национальной безопасности. Американский лидер отказывался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией и однозначно отвечать на вопрос, что для него важнее: остров или сохранение НАТО.
Власти Дании и Гренландии предостерегли Америку от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности. Государства-члены ЕС в январе обсудили возможную реакцию в случае, если угрозы США в отношении Гренландии окажутся реальными.
Остров до 1953 года был колонией Дании. Он остается частью королевства, но в 2009 году получил автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного определения внутренней политики.
Нуук, Гренландия - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
В Австралии назвали возможную продажу Гренландии началом нового миропорядка
12 января, 17:42
 
В миреГренландияСШАЕвропаДональд ТрампАндрюс КубилюсНАТОЕвросоюз
 
 
