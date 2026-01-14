Politico узнало о главном приоритете ЕС в вопросе Гренландии

Датские военнослужащие во время учения в Гренландии

© REUTERS / Guglielmo Mangiapane Датские военнослужащие во время учения в Гренландии

МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Сохранение НАТО остается приоритетом Евросоюза в вопросе Гренландии, пишет газета Politico со ссылкой на источник.

Еврокомиссар по обороне и космосу Андрюс Кубилюс в понедельник заявил, что военный захват США Гренландии будет означать конец НАТО . Неназванный дипломат НАТО заявил газете, что ни одно положение в учредительном договоре альянса не предусматривает нападения участника НАТО на другого члена организации. По его словам, такое нападение означало бы "конец альянса".

"Сохранение НАТО остается главным приоритетом блока", - пишет газета со ссылкой на дипломата ЕС

Издание подчеркивает, что, хотя чиновники публично и в частном порядке решительно отвергают идею о том, что Европа может "уступить" Гренландию США, заявления дипломатов подчеркивают, что правительства стран блока отчаянно стремятся избежать прямого столкновения с Вашингтоном

"Это серьезно, и Европа напугана", - заявил газете еще один дипломат.

Газета Politico ранее писала, что европейские страны считают, что усиление присутствия НАТО в арктическом регионе может убедить американского президента Дональда Трампа в том, что у США нет необходимости владеть Гренландией по соображениям безопасности. Издание сообщало, что на встрече за закрытыми дверями в Брюсселе послы НАТО пришли к соглашению о необходимости усиления позиций организации в арктическом регионе.

Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако президент США Дональд Трамп неоднократно повторял, что остров должен стать частью Соединенных Штатов, ссылаясь на его стратегическую важность для национальной безопасности. Американский лидер отказывался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией и однозначно отвечать на вопрос, что для него важнее: остров или сохранение НАТО.

Власти Дании и Гренландии предостерегли Америку от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности. Государства-члены ЕС в январе обсудили возможную реакцию в случае, если угрозы США в отношении Гренландии окажутся реальными.