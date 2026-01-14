Рейтинг@Mail.ru
В ЕС предупредили о последствиях захвата США Гренладии
10:37 14.01.2026
В ЕС предупредили о последствиях захвата США Гренладии
В ЕС предупредили о последствиях захвата США Гренладии
Европейские лидеры считают, что прямое военное вмешательство США в Гренландию ознаменует конец системы международной безопасности, сложившейся после Второй... РИА Новости, 14.01.2026
В ЕС предупредили о последствиях захвата США Гренладии

Politico: захват США Гренландии ознаменует конец системы мировой безопасности

Нуук, Гренландия - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Европейские лидеры считают, что прямое военное вмешательство США в Гренландию ознаменует конец системы международной безопасности, сложившейся после Второй мировой войны, пишет издание Politico.
"Правительства (Европы - ред.) пытаются избежать военного столкновения (с США - ред.)... Прямое вооруженное вмешательство США в Гренландию - территорию, принадлежащую стране-члену ЕС и НАТО - фактически ознаменует собой конец послевоенной системе международной безопасности, предупреждают лидеры", - говорится в публикации издания.
Депутат и глава оборонного комитета датского парламента Расмус Ярлов в обращении к гренландцам 11 января призвал их рассказать всему миру о своем желании остаться частью Дании и прекратить осуждать королевство, поскольку распространение политиками Гренландии идеи, что остров не хочет быть датским, легитимизирует планы США по его присоединению. Он отметил, что Соединенные Штаты уже готовят планы вторжения в автономную территорию, которая нужна американцам не для того, чтобы дать ей независимость, а для того, чтобы принимать решения за ее граждан.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью Соединенных Штатов, ссылаясь на его стратегическую важность для национальной безопасности. Американский лидер отказывался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией и однозначно отвечать на вопрос о том, что для него важнее - остров или сохранение НАТО.
Власти Дании и Гренландии предостерегли Америку от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности. Страны ЕС в январе обсудили возможную реакцию в случае, если угрозы США в отношении Гренландии окажутся реальными.
Остров до 1953 года был колонией Дании. Он остается частью королевства, но в 2009 году получил автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного определения внутренней политики.
