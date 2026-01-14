В ЕС предупредили о последствиях захвата США Гренладии

МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Европейские лидеры считают, что прямое военное вмешательство США в Гренландию ознаменует конец системы международной безопасности, сложившейся после Второй мировой войны, пишет издание Politico.

Остров до 1953 года был колонией Дании. Он остается частью королевства, но в 2009 году получил автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного определения внутренней политики.