В Госдуме попросили Роструд разъяснить новые правила медосмотра сотрудников - РИА Новости, 14.01.2026
13:07 14.01.2026
В Госдуме попросили Роструд разъяснить новые правила медосмотра сотрудников
В Госдуме попросили Роструд разъяснить новые правила медосмотра сотрудников - РИА Новости, 14.01.2026
В Госдуме попросили Роструд разъяснить новые правила медосмотра сотрудников
Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов направил обращение в Роструд с просьбой дать официальное разъяснение... РИА Новости, 14.01.2026
Здание Государственной думы России на улице Охотный ряд в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов направил обращение в Роструд с просьбой дать официальное разъяснение работодателям о нормах медицинского психиатрического освидетельствования сотрудников.
Российские работодатели в случае выявления у сотрудников признаков психического расстройства по результатам медосмотра с 1 марта 2026 года смогут отправить их на психиатрическое освидетельствование, рассказала ранее РИА Новости доцент кафедры клинической психологии Института клинической психологии и социальной работы Пироговского университета, кандидат медицинских наук Мария Соловьева.
"Для снижения градуса социальной напряженности с целью недопущения некорректного формирования представления о нововведениях, недопущения попыток злоупотребления правом, а также, чтобы успокоить и снизить градус общественной дискуссии, обращаюсь в Роструд для того, чтобы было дано официальное разъяснение, которое должно быть доведено до всех работодателей", - сказал Нилов РИА Новости.
Он уточнил, что приказ Минздрава о порядке проведения медосмотров и подобных освидетельствований уже работает с 2022 года.
Глава думского комитета подчеркнул, что это касается только отдельной категории работников, у которых особый вид деятельности, закрепленный в утвержденном нормативно-правовом акте.
"Это касается только определенных видов работ: на вредных, опасных производствах, работы с детьми, а также работ, связанных с управлением транспортных средств, оружием, боеприпасами и так далее. Статья 220 ТК РФ не поменялась. Но порой подается в информационном пространстве как расширение и введение дополнительных прав работодателю", - добавил Нилов.
По его словам, дискуссия формирует неправильное представление, порождает обсуждения о массовом нарушении прав работников и о дополнительных возможностях прав работодателей.
Политик также рассказал, что, по его мнению, такой приказ ведомства прежде всего работает в интересах общей безопасности работника, коллектива и граждан в целом.
