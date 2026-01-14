https://ria.ru/20260114/gosduma-2067745764.html
Комитет ГД поддержал проект о требованиях к разведению животных
общество
россия
госдума рф
россия
общество, россия, госдума рф
Общество, Россия, Госдума РФ
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Комитет Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды рекомендовал палате парламента принять в первом чтении законопроект об установлении в России требований к разведению домашних животных, передает корреспондент РИА Новости.
Межфракционный законопроект был внесен на рассмотрение палаты парламента 2 декабря 2025 года. Правительство РФ
поддержало инициативу при условии доработки.
Документом предлагается установить требования к разведению домашних животных в целях содержания и отчуждения их потомства, сохранения существующих пород животных, их улучшения, а также получения новых пород.
Инициатива также предусматривает наделение правительства РФ полномочием по утверждению перечня животных, отчуждение которых осуществляется при наличии документов о происхождении. Кроме того, предлагается регламентировать деятельность заводчиков животных, в том числе путем ведения учета заводчиков единой некоммерческой организацией, осуществляющей такой учет.
Помимо этого, документом предусматривается на уровне федерального законодательства ввести определения ключевых понятий в области разведения животных, таких как "заводчик животных", "разведение животных", "свидетельство о происхождении".
Как ранее отмечали авторы законопроекта, в настоящее время правовое регулирование в сфере общественных отношений в области обращения с животными, связанной с разведением животных, отсутствует.