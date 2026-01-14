Комитет ГД поддержал проект о требованиях к разведению животных

МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Комитет Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды рекомендовал палате парламента принять в первом чтении законопроект об установлении в России требований к разведению домашних животных, передает корреспондент РИА Новости.

Межфракционный законопроект был внесен на рассмотрение палаты парламента 2 декабря 2025 года. Правительство РФ поддержало инициативу при условии доработки.

Документом предлагается установить требования к разведению домашних животных в целях содержания и отчуждения их потомства, сохранения существующих пород животных, их улучшения, а также получения новых пород.

Инициатива также предусматривает наделение правительства РФ полномочием по утверждению перечня животных, отчуждение которых осуществляется при наличии документов о происхождении. Кроме того, предлагается регламентировать деятельность заводчиков животных, в том числе путем ведения учета заводчиков единой некоммерческой организацией, осуществляющей такой учет.

Помимо этого, документом предусматривается на уровне федерального законодательства ввести определения ключевых понятий в области разведения животных, таких как "заводчик животных", "разведение животных", "свидетельство о происхождении".