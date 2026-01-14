В Госдуме назвали Гренландию "яблоком раздора" между США и Западом

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв - РИА Новости. Гренландия может стать "яблоком раздора" между США и западноевропейскими странами, заявил РИА Новости депутат Госдумы от Крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет.
По его словам, на острове столкнулись интересы США, которые будут стремиться его поглотить любой ценой, и западноевропейских стран в лице Дании, для которых потеря контроля над Гренландией приведет к большим имиджевым рискам и станет геополитическим поражением.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью Соединенных Штатов, ссылаясь на его стратегическую важность для национальной безопасности. Американский лидер отказывался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией и однозначно отвечать на вопрос о том, что для него важнее - остров или сохранение НАТО.
Остров до 1953 года был колонией Дании. Он остается частью королевства, но в 2009 году получил автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного определения внутренней политики.
В Дании рассказали о вине гренландцев за притязания США на остров
24 марта 2025, 14:50