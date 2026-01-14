В Госдуме назвали Гренландию "яблоком раздора" между США и Западом

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв - РИА Новости. Гренландия может стать "яблоком раздора" между США и западноевропейскими странами, заявил РИА Новости депутат Госдумы от Крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет.

Остров до 1953 года был колонией Дании. Он остается частью королевства, но в 2009 году получил автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного определения внутренней политики.