В Госдуме назвали Гренландию "яблоком раздора" между США и Западом - РИА Новости, 14.01.2026
07:33 14.01.2026 (обновлено: 07:34 14.01.2026)
В Госдуме назвали Гренландию "яблоком раздора" между США и Западом
в мире, гренландия, сша, дания, михаил шеремет, дональд трамп, госдума рф, нато, евросоюз
В мире, Гренландия, США, Дания, Михаил Шеремет, Дональд Трамп, Госдума РФ, НАТО, Евросоюз
© Фото : Unsplash/Annie SprattЦветы в Гренландии
Цветы в Гренландии - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
© Фото : Unsplash/Annie Spratt
Цветы в Гренландии. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв - РИА Новости. Гренландия может стать "яблоком раздора" между США и западноевропейскими странами, заявил РИА Новости депутат Госдумы от Крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет.
"Гренландии, с учетом складывающейся геополитической обстановки в мире, уготовлена участь "яблока раздора" между США и западноевропейскими странами", - сказал Шеремет.
По его словам, на острове столкнулись интересы США, которые будут стремиться его поглотить любой ценой, и западноевропейских стран в лице Дании, для которых потеря контроля над Гренландией приведет к большим имиджевым рискам и станет геополитическим поражением.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью Соединенных Штатов, ссылаясь на его стратегическую важность для национальной безопасности. Американский лидер отказывался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией и однозначно отвечать на вопрос о том, что для него важнее - остров или сохранение НАТО.
Власти Дании и Гренландии предостерегли Америку от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности. Страны ЕС в январе обсудили возможную реакцию в случае, если угрозы США в отношении Гренландии окажутся реальными.
Остров до 1953 года был колонией Дании. Он остается частью королевства, но в 2009 году получил автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного определения внутренней политики.
В миреГренландияСШАДанияМихаил ШереметДональд ТрампГосдума РФНАТОЕвросоюз
 
 
