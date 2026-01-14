https://ria.ru/20260114/gosduma-2067705905.html
В Госдуме рассказали о максимальном размере пособия по беременности и родам
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. В России максимальный размер пособия по беременности и родам может составить более 1,1 миллиона рублей в 2027 году, рассказала РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая.
"Пособие по беременности и родам в 2027 году может составить 1 100 437 рублей с учетом инфляции", - сказала Буцкая
.
Кроме того, парламентарий напомнила, что согласно принятому бюджету на ближайшие три года, максимальный размер пособия по беременности и родам в 2026 году составит 955 836 рублей.