В Госдуме рассказали о максимальном размере пособия по беременности и родам
02:23 14.01.2026
В Госдуме рассказали о максимальном размере пособия по беременности и родам
В Госдуме рассказали о максимальном размере пособия по беременности и родам - РИА Новости, 14.01.2026
В Госдуме рассказали о максимальном размере пособия по беременности и родам
В России максимальный размер пособия по беременности и родам может составить более 1,1 миллиона рублей в 2027 году, рассказала РИА Новости первый зампред... РИА Новости, 14.01.2026
общество
россия
татьяна буцкая
госдума рф
россия
общество, россия, татьяна буцкая, госдума рф
Общество, Россия, Татьяна Буцкая, Госдума РФ
В Госдуме рассказали о максимальном размере пособия по беременности и родам

Размер пособия по беременности может составить более миллиона рублей

Врач проводит УЗИ-диагностику беременной женщине
Врач проводит УЗИ-диагностику беременной женщине - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
© iStock.com / ABRAHAM GONZALEZ FERNANDEZ
Врач проводит УЗИ-диагностику беременной женщине . Архивное фото
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. В России максимальный размер пособия по беременности и родам может составить более 1,1 миллиона рублей в 2027 году, рассказала РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая.
"Пособие по беременности и родам в 2027 году может составить 1 100 437 рублей с учетом инфляции", - сказала Буцкая.
Кроме того, парламентарий напомнила, что согласно принятому бюджету на ближайшие три года, максимальный размер пособия по беременности и родам в 2026 году составит 955 836 рублей.
В Госдуме предложили увеличить число получателей единого пособия на детей
20 декабря 2025, 05:16
 
ОбществоРоссияТатьяна БуцкаяГосдума РФ
 
 
