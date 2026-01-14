В Госдуме рассказали о максимальном размере пособия по беременности и родам

МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. В России максимальный размер пособия по беременности и родам может составить более 1,1 миллиона рублей в 2027 году, рассказала РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая.