В Горловке учреждение образования повреждено при атаке ВСУ
Учреждение образования было повреждено из-за вооруженной украинской агрессии в Горловке в Донецкой Народной Республике, сообщил мэр Иван Приходько. РИА Новости, 14.01.2026
2026-01-14T15:25:00+03:00
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
иван приходько
вооруженные силы украины
горловка
донецкая народная республика
В Калининском районе Горловки учреждение образования повреждено при атаке ВСУ