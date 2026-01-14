Глава МИД Британии планирует призвать НАТО активизировать усилия в Арктике

ЛОНДОН, 14 янв - РИА Новости. Министр иностранных дел Великобритании Иветт Купер во время визита в Финляндию и Норвегию призовет НАТО активизировать усилия по защите евроатлантических интересов в Арктике, Министр иностранных дел Великобритании Иветт Купер во время визита в Финляндию и Норвегию призовет НАТО активизировать усилия по защите евроатлантических интересов в Арктике, сообщил британский МИД.

Газета Telegraph 11 января написала, что Великобритания обсуждает с другими европейскими странами развертывание сил НАТО Гренландии , чтобы разубедить США присоединять к себе остров. По данным издания, британские официальные лица уже встретились с французскими и немецкими чиновниками для начала подготовки этого плана.

"Министр иностранных дел совершает поездку за полярный круг, чтобы ознакомиться с усилиями Великобритании по укреплению региональной безопасности и подчеркнуть важность более решительного противодействия враждебным государствам, которые стремятся вторгнуться на Крайний Север. Во время поездки в Финляндию Норвегию она призовет НАТО активизировать свою работу в Арктике для защиты евроатлантических интересов в регионе", - говорится в заявлении министерства.

Как заявил МИД, в Арктическом регионе расположена жизненно важная для Великобритании инфраструктура, включая подводные кабели.

Во время визита в Финляндию в среду министр встретится с финскими пограничниками, охраняющими восточную границу НАТО, добавило министерство иностранных дел. В Норвегии Купер встретится с военнослужащими британской морской пехоты, размещенными на базе Camp Viking на севере государства, уточнил МИД.

Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако президент США Дональд Трамп неоднократно повторял, что остров должен стать частью Соединенных Штатов, ссылаясь на его стратегическую важность для национальной безопасности. Американский лидер отказывался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией и однозначно отвечать на вопрос, что для него важнее: остров или сохранение НАТО.

Власти Дании и Гренландии предостерегли Америку от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности. Страны-участницы ЕС в январе обсудили возможную реакцию в случае, если угрозы США в отношении Гренландии окажутся реальными.