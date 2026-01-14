Рейтинг@Mail.ru
Глава МИД Британии планирует призвать НАТО активизировать усилия в Арктике - РИА Новости, 14.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:40 14.01.2026 (обновлено: 17:56 14.01.2026)
https://ria.ru/20260114/glava-2067880586.html
Глава МИД Британии планирует призвать НАТО активизировать усилия в Арктике
Глава МИД Британии планирует призвать НАТО активизировать усилия в Арктике - РИА Новости, 14.01.2026
Глава МИД Британии планирует призвать НАТО активизировать усилия в Арктике
Министр иностранных дел Великобритании Иветт Купер во время визита в Финляндию и Норвегию призовет НАТО активизировать усилия по защите евроатлантических... РИА Новости, 14.01.2026
2026-01-14T17:40:00+03:00
2026-01-14T17:56:00+03:00
в мире
гренландия
великобритания
финляндия
дональд трамп
нато
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0e/2067884914_111:0:2960:1603_1920x0_80_0_0_0e843d8ee59c473f360d24b828c8339e.jpg
https://ria.ru/20260113/nato-2067665347.html
https://ria.ru/20260114/telegraaf-2067846456.html
https://ria.ru/20260113/arktika-2067632954.html
гренландия
великобритания
финляндия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0e/2067884914_330:0:3059:2047_1920x0_80_0_0_da6754b2a115aa2800c07870801b7695.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, гренландия, великобритания, финляндия, дональд трамп, нато, евросоюз
В мире, Гренландия, Великобритания, Финляндия, Дональд Трамп, НАТО, Евросоюз
Глава МИД Британии планирует призвать НАТО активизировать усилия в Арктике

Глава МИД Британии Купер призовет НАТО активизировать работу в Арктике

© AP Photo / Petros GiannakourisМинистр иностранных дел Великобритании Иветт Купер
Министр иностранных дел Великобритании Иветт Купер - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
© AP Photo / Petros Giannakouris
Министр иностранных дел Великобритании Иветт Купер. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЛОНДОН, 14 янв - РИА Новости. Министр иностранных дел Великобритании Иветт Купер во время визита в Финляндию и Норвегию призовет НАТО активизировать усилия по защите евроатлантических интересов в Арктике, сообщил британский МИД.
Газета Telegraph 11 января написала, что Великобритания обсуждает с другими европейскими странами развертывание сил НАТО в Гренландии, чтобы разубедить США присоединять к себе остров. По данным издания, британские официальные лица уже встретились с французскими и немецкими чиновниками для начала подготовки этого плана.
Генсек НАТО Марк Рютте на саммите НАТО в Гааге - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
Генсек НАТО объяснил ситуацию с Гренландией защитой Арктики от России
13 января, 18:54
"Министр иностранных дел совершает поездку за полярный круг, чтобы ознакомиться с усилиями Великобритании по укреплению региональной безопасности и подчеркнуть важность более решительного противодействия враждебным государствам, которые стремятся вторгнуться на Крайний Север. Во время поездки в Финляндию и Норвегию она призовет НАТО активизировать свою работу в Арктике для защиты евроатлантических интересов в регионе", - говорится в заявлении министерства.
Как заявил МИД, в Арктическом регионе расположена жизненно важная для Великобритании инфраструктура, включая подводные кабели.
Во время визита в Финляндию в среду министр встретится с финскими пограничниками, охраняющими восточную границу НАТО, добавило министерство иностранных дел. В Норвегии Купер встретится с военнослужащими британской морской пехоты, размещенными на базе Camp Viking на севере государства, уточнил МИД.
Датские военнослужащие во время учения в Гренландии - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
Нидерланды готовятся к возможной миссии НАТО в Гренландии, пишут СМИ
Вчера, 16:05
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако президент США Дональд Трамп неоднократно повторял, что остров должен стать частью Соединенных Штатов, ссылаясь на его стратегическую важность для национальной безопасности. Американский лидер отказывался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией и однозначно отвечать на вопрос, что для него важнее: остров или сохранение НАТО.
Власти Дании и Гренландии предостерегли Америку от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности. Страны-участницы ЕС в январе обсудили возможную реакцию в случае, если угрозы США в отношении Гренландии окажутся реальными.
Остров до 1953 года был колонией Дании. Он остается частью королевства, но в 2009 году получил автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного определения внутренней политики.
Эмблема Организации Североатлантического договора (НАТО) - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
Экс-генсек НАТО рассказал о проблемах альянса в Арктике
13 января, 16:35
 
В миреГренландияВеликобританияФинляндияДональд ТрампНАТОЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала