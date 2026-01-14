Рейтинг@Mail.ru
В ФРГ отвергли версию о связи организаторов блэкаута в Берлине с Россией - РИА Новости, 14.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:01 14.01.2026
https://ria.ru/20260114/germanija-2067933496.html
В ФРГ отвергли версию о связи организаторов блэкаута в Берлине с Россией
В ФРГ отвергли версию о связи организаторов блэкаута в Берлине с Россией - РИА Новости, 14.01.2026
В ФРГ отвергли версию о связи организаторов блэкаута в Берлине с Россией
Министр внутренних дел ФРГ Александр Добриндт отверг версию о возможной связи устроивших блэкаут в Берлине леворадикальных группировок с Россией. РИА Новости, 14.01.2026
2026-01-14T23:01:00+03:00
2026-01-14T23:01:00+03:00
в мире
германия
берлин (город)
россия
александр добриндт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1b/1751941897_0:170:3035:1877_1920x0_80_0_0_fb3c931f8b052a875dbee8bf4922cbab.jpg
https://ria.ru/20260110/frg-2067159253.html
https://ria.ru/20260108/berlin-2066813281.html
германия
берлин (город)
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1b/1751941897_306:0:3035:2047_1920x0_80_0_0_1deed1f42e8bd23f50fe3f7440450def.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, германия, берлин (город), россия, александр добриндт
В мире, Германия, Берлин (город), Россия, Александр Добриндт
В ФРГ отвергли версию о связи организаторов блэкаута в Берлине с Россией

Добриндт отверг версию о связи организаторов блэкаута в Берлине с Россией

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкНациональный флаг Федеративной Республики Германия над зданием Бундестага
Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием Бундестага - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием Бундестага. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БЕРЛИН, 14 янв - РИА Новости. Министр внутренних дел ФРГ Александр Добриндт отверг версию о возможной связи устроивших блэкаут в Берлине леворадикальных группировок с Россией.
Третьего января около 45 тысяч домохозяйств и 2,2 тысячи предприятий на юго-западе Берлина остались без электричества и частично отопления из-за пожара на подвесном кабельном мосту, сообщал оператор Stromnetz Berlin. Ответственность за произошедшее взяла на себя леворадикальная группировка Vulkan. Добриндт ранее расценил произошедшее в Берлине как акт левого терроризма.
Блэкаут в Берлине - РИА Новости, 1920, 10.01.2026
Опрос показал, что думают немцы о властях Берлина после блэкаута
10 января, 19:39
"Здесь (относительно блэкаута - ред.) мы говорим о левом терроре. По крайней мере, на данный момент мы не можем доказать наличие такой связи (леворадикальных группировок с Россией - ред.)", - заявил Добриндт на заседании бундестага, отвечая на вопрос одного из депутатов.
При этом, говоря об организаторах поджога кабельного моста, приведшего к блэкауту в германской столице, Добриндт отметил, что правоохранительные органы имеют "дело с несколькими группами, действующими независимо друг от друга".
Он также не исключил возможность новых терактов в Германии, организованных леворадикалами.
"Мы пока не знаем, когда и как они (леворадикалы - ред.) нанесут новый удар. Но я могу сказать вам, что это (левый террор - ред.) одна из главных проблем, с которой необходимо бороться", - отметил Добриндт.
Ранее представитель МВД ФРГ Сонья Кок сообщила, что министерство внутренних дел Германии не располагает информацией о "российском следе" в блэкауте в Берлине, версия о котором распространяется в немецком сегменте социальных сетей.
Журнал Spiegel ранее сообщил со ссылкой на источники в силовых структурах, что у властей ФРГ нет никаких оснований считать, что атака на критическую инфраструктуру Берлина могла стать операцией иностранных спецслужб.
Здание парламента Германии в Берлине - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
Власти Германии отвергли версию о "российском следе" в блэкауте в Берлине
8 января, 00:37
 
В миреГерманияБерлин (город)РоссияАлександр Добриндт
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала