В ФРГ отвергли версию о связи организаторов блэкаута в Берлине с Россией

БЕРЛИН, 14 янв - РИА Новости. Министр внутренних дел ФРГ Александр Добриндт отверг версию о возможной связи устроивших блэкаут в Берлине леворадикальных группировок с Россией.

Третьего января около 45 тысяч домохозяйств и 2,2 тысячи предприятий на юго-западе Берлина остались без электричества и частично отопления из-за пожара на подвесном кабельном мосту, сообщал оператор Stromnetz Berlin. Ответственность за произошедшее взяла на себя леворадикальная группировка Vulkan. Добриндт ранее расценил произошедшее в Берлине как акт левого терроризма.

"Здесь (относительно блэкаута - ред.) мы говорим о левом терроре. По крайней мере, на данный момент мы не можем доказать наличие такой связи (леворадикальных группировок с Россией - ред.)", - заявил Добриндт на заседании бундестага, отвечая на вопрос одного из депутатов.

При этом, говоря об организаторах поджога кабельного моста, приведшего к блэкауту в германской столице, Добриндт отметил, что правоохранительные органы имеют "дело с несколькими группами, действующими независимо друг от друга".

Он также не исключил возможность новых терактов в Германии , организованных леворадикалами.

"Мы пока не знаем, когда и как они (леворадикалы - ред.) нанесут новый удар. Но я могу сказать вам, что это (левый террор - ред.) одна из главных проблем, с которой необходимо бороться", - отметил Добриндт.

Ранее представитель МВД ФРГ Сонья Кок сообщила, что министерство внутренних дел Германии не располагает информацией о "российском следе" в блэкауте в Берлине, версия о котором распространяется в немецком сегменте социальных сетей.