17:57 14.01.2026 (обновлено: 18:06 14.01.2026)
Запасы газа в Европе стремятся к историческому минимуму, сообщил "Газпром"
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Запасы газа в подземных хранилищах Европы стремятся к историческому минимуму, предупредил "Газпром".
"Запасы газа в подземных хранилищах Европы стремятся к историческому минимуму. По данным Gas Infrastructure Europe (GIE), на 12 января уровень заполненности ПХГ Европы снизился до 53% – в них осталось 53,9 миллиарда кубометров газа", – говорится в сообщении в Telegram-канале компании.
Уточняется, что это на 4,1 миллиарда кубометров меньше, чем на ту же дату в зимнем сезоне 2017/2018 года – самом суровом для европейских хранилищ. Тогда из них был отобран исторически максимальный объем газа, а оставшиеся запасы оказались на самом низком уровне за все годы наблюдений.
траны Европы продолжают опустошать свои хранилища. Так, 12 января заполненность ПХГ Нидерландов уже опустилась ниже 40% – до 39,5%. Меньше газа в нидерландских хранилищах было только в сезоне 2021/2022 года, обратили внимание в "Газпроме".
Трамп нарастил добычу нефти и газа, но не сдержал рост цен на электричество
