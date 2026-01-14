https://ria.ru/20260114/gallakher-2067906264.html
"Тоттенхэм" подписал контракт с футболистом сборной Англии
"Тоттенхэм" подписал контракт с футболистом сборной Англии - РИА Новости Спорт, 14.01.2026
"Тоттенхэм" подписал контракт с футболистом сборной Англии
Полузащитник Конор Галлахер перешел из испанского "Атлетико" в английский "Тоттенхэм", сообщается на сайте лондонского футбольного клуба. РИА Новости Спорт, 14.01.2026
2026-01-14T19:35:00+03:00
2026-01-14T19:35:00+03:00
2026-01-14T19:35:00+03:00
футбол
конор галлахер
тоттенхэм хотспур
атлетико (мадрид)
английская премьер-лига (апл)
трансферы в апл
трансферы в ла лиге (примере)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/15/1967529094_0:115:2486:1513_1920x0_80_0_0_e73fde6ec0f51c75666d8572dbf82e77.jpg
https://ria.ru/20260114/spartak-2067893396.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/15/1967529094_175:0:2386:1658_1920x0_80_0_0_04094f9a0fa552fa9944fc8e36d1f531.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
конор галлахер, тоттенхэм хотспур, атлетико (мадрид), английская премьер-лига (апл), трансферы в апл, трансферы в ла лиге (примере)
Футбол, Конор Галлахер, Тоттенхэм Хотспур, Атлетико (Мадрид), Английская премьер-лига (АПЛ), Трансферы в АПЛ, Трансферы в Ла Лиге (Примере)
"Тоттенхэм" подписал контракт с футболистом сборной Англии
Футболист сборной Англии Галлахер перешел из "Атлетико" в "Тоттенхэм"