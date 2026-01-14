"Тоттенхэм" подписал контракт с футболистом сборной Англии

МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Полузащитник Конор Галлахер перешел из испанского "Атлетико" в английский "Тоттенхэм", сообщается на сайте лондонского футбольного клуба.

Соглашение с 25-летним игроком носит долгосрочный характер, его точный срок не уточняется. По информации журналиста Фабрицио Романо, сумма трансфера составила 40 миллионов евро.