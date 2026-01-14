Рейтинг@Mail.ru
"Тоттенхэм" подписал контракт с футболистом сборной Англии
19:35 14.01.2026
"Тоттенхэм" подписал контракт с футболистом сборной Англии
"Тоттенхэм" подписал контракт с футболистом сборной Англии
Полузащитник Конор Галлахер перешел из испанского "Атлетико" в английский "Тоттенхэм", сообщается на сайте лондонского футбольного клуба. РИА Новости Спорт, 14.01.2026
конор галлахер, тоттенхэм хотспур, атлетико (мадрид), английская премьер-лига (апл), трансферы в апл, трансферы в ла лиге (примере)
Футбол, Конор Галлахер, Тоттенхэм Хотспур, Атлетико (Мадрид), Английская премьер-лига (АПЛ), Трансферы в АПЛ, Трансферы в Ла Лиге (Примере)
"Тоттенхэм" подписал контракт с футболистом сборной Англии

Футболист сборной Англии Галлахер перешел из "Атлетико" в "Тоттенхэм"

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкКонор Галлахер
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Полузащитник Конор Галлахер перешел из испанского "Атлетико" в английский "Тоттенхэм", сообщается на сайте лондонского футбольного клуба.
Соглашение с 25-летним игроком носит долгосрочный характер, его точный срок не уточняется. По информации журналиста Фабрицио Романо, сумма трансфера составила 40 миллионов евро.
Галлахер выступал за "Атлетико" с 2024 года и отметился за клуб семью голами в 77 матчах. Также он представлял английские "Челси", с которым выиграл Лигу Европы, "Чарльтон", "Суонси", "Вест Бромвич" и "Кристал Пэлас". За сборную Англии Галлахер провел 22 встречи и забил один мяч.
Эсекьель Барко - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
"Спартак" не получал запросов о трансфере Барко
Футбол
Конор Галлахер
Тоттенхэм Хотспур
Атлетико (Мадрид)
АПЛ 2025-2026 (Английская Премьер-лига по футболу)
Трансферы в АПЛ
Трансферы в Ла Лиге (Примере)
 
