19:05 14.01.2026
Во Франции заявили, что изучают возможность отправки Eutelsat в Иран
Во Франции заявили, что изучают возможность отправки Eutelsat в Иран
в мире
иран
франция
жан-ноэль барро
эммануэль макрон
в мире, иран, франция, жан-ноэль барро, эммануэль макрон
Во Франции заявили, что изучают возможность отправки Eutelsat в Иран

Барро: Франция изучает возможность отправки терминалов Eutelsat в Иран

© AP Photo / Aurelien MorissardЖан-Ноэль Барро
Жан-Ноэль Барро - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
© AP Photo / Aurelien Morissard
Жан-Ноэль Барро. Архивное фото
ПАРИЖ, 14 янв - РИА Новости. Франция изучает возможность отправки терминалов французского спутникового оператора Eutelsat для помощи протестующим в Иране на фоне отключения в стране интернета, заявил в среду в ходе своего выступления в Национальном собрании (нижней палате парламента) глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро.
Президент Франции Эммануэль Макрон в понедельник поддержал протестующих в Иране. МИД Франции вызвал во вторник посла исламской республики, чтобы выразить ему протест.
"(Один из наших приоритетов - это - ред.) поддержка гражданского общества. Мы изучаем все возможности, в том числе ту, которую вы упомянули", - сказал Барро, отвечая на вопрос депутата Кристины Арриги, которая поинтересовалась, будет ли страна отправлять терминалы спутниковой связи Eutelsat иранским протестующим, чтобы вернуть им доступ в интернет. Трансляция выступления главы МИД Франции велась на официальной странице Национального собрания в соцсети Х.
Протесты в Иране начались в конце декабря 2025 года из-за девальвации местной валюты - иранского риала. С 8 января, после призывов со стороны Резы Пехлеви, сына иранского шаха, свергнутого в 1979 году, в Иране активизировались протестные шествия, в тот же день в стране перестал работать интернет. В ряде иранских городов протестные акции превращались в столкновения с полицией и сопровождались лозунгами против политического строя Ирана. Сообщалось о жертвах как со стороны силовиков, так и со стороны участников волнений. Власти Ирана, обвинившие США и Израиль в организации беспорядков, 12 января заявили, что ситуацию удалось взять под контроль.
В миреИранФранцияЖан-Ноэль БарроЭммануэль Макрон
 
 
