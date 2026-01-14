Форум регионов Белоруссии и России пройдет 25 и 26 июня в Минске

МИНСК, 14 янв – РИА Новости. Форум регионов Белоруссии и России в текущем году пройдет 25 и 26 июня в Минске и Минской области, сообщила пресс-служба Совета республики Национального собрания (верхней палаты парламента) Белоруссии.

"В этом году форум, а также традиционная выставка-ярмарка пройдут 25 и 26 июня в Минске и Минской области", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале верхней палаты парламента.

Отмечается, что в среду в Совете республики под руководством его председателя Натальи Кочановой проходит первое заседание организационного комитета по подготовке и проведению XIII Форума регионов Белоруссии и России. Председатель организационного комитета – вице-спикер верхней палаты Владислав Татаринович.

Как говорится в сообщении, уже определены 10 тематических секций форума. "Предстоит утвердить место их проведения и закрепить за каждой секцией ответственного представителя государственного органа", - отмечается в сообщении.

"Экономическое взаимодействие регионов - основа устойчивого развития Беларуси и России" - выбранная тема предстоящего форума как никогда актуальная", - приводятся в сообщении слова Кочановой. Она подчеркнула, что тема является как никогда актуальной, ведь самое главное – экономика.

Кочанова добавила, что в рамках подготовки к форуму необходимо еще раз проанализировать, в каких сферах есть еще потенциал для подписания новых контрактов и соглашений о сотрудничестве между регионами Белоруссии и России. Она заметила, что Россия для Белоруссии является надежным стратегическим партнером и должно быть выстроено соответствующее эффективное сотрудничество.