Форум регионов Белоруссии и России пройдет 25 и 26 июня в Минске
Парламентское Собрание Союза Беларуси и России
 
12:58 14.01.2026 (обновлено: 14:06 14.01.2026)
Форум регионов Белоруссии и России пройдет 25 и 26 июня в Минске
Форум регионов Белоруссии и России пройдет 25 и 26 июня в Минске - РИА Новости, 14.01.2026
Форум регионов Белоруссии и России пройдет 25 и 26 июня в Минске
Форум регионов Белоруссии и России в текущем году пройдет 25 и 26 июня в Минске и Минской области, сообщила пресс-служба Совета республики Национального... РИА Новости, 14.01.2026
парламентское собрание союза беларуси и россии
белоруссия
россия
минск
наталья кочанова
белоруссия
россия
минск
белоруссия, россия, минск, наталья кочанова
Парламентское Собрание Союза Беларуси и России , Белоруссия, Россия, Минск, Наталья Кочанова
Форум регионов Белоруссии и России пройдет 25 и 26 июня в Минске

Форум регионов РБ и России пройдет 25 и 26 июня в Минске и Минской области

МИНСК, 14 янв – РИА Новости. Форум регионов Белоруссии и России в текущем году пройдет 25 и 26 июня в Минске и Минской области, сообщила пресс-служба Совета республики Национального собрания (верхней палаты парламента) Белоруссии.
"В этом году форум, а также традиционная выставка-ярмарка пройдут 25 и 26 июня в Минске и Минской области", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале верхней палаты парламента.
Отмечается, что в среду в Совете республики под руководством его председателя Натальи Кочановой проходит первое заседание организационного комитета по подготовке и проведению XIII Форума регионов Белоруссии и России. Председатель организационного комитета – вице-спикер верхней палаты Владислав Татаринович.
Как говорится в сообщении, уже определены 10 тематических секций форума. "Предстоит утвердить место их проведения и закрепить за каждой секцией ответственного представителя государственного органа", - отмечается в сообщении.
"Экономическое взаимодействие регионов - основа устойчивого развития Беларуси и России" - выбранная тема предстоящего форума как никогда актуальная", - приводятся в сообщении слова Кочановой. Она подчеркнула, что тема является как никогда актуальной, ведь самое главное – экономика.
Кочанова добавила, что в рамках подготовки к форуму необходимо еще раз проанализировать, в каких сферах есть еще потенциал для подписания новых контрактов и соглашений о сотрудничестве между регионами Белоруссии и России. Она заметила, что Россия для Белоруссии является надежным стратегическим партнером и должно быть выстроено соответствующее эффективное сотрудничество.
XII Форум регионов Белоруссии и России прошел 26-27 июня 2025 года в Нижнем Новгороде.
Флажки России и Белоруссии - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
Повестка заседания Высшего госсовета Союзного государства отработана
30 декабря 2025, 16:23
 
Парламентское Собрание Союза Беларуси и РоссииБелоруссияРоссияМинскНаталья Кочанова
 
 
