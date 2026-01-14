Верховная рада назначила нового министра обороны

МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Верховная рада назначила Михаила Федорова новым министром обороны Украины, сообщил депутат Ярослав Железняк.
«
"Рада назначила на должность министра обороны Украины Михаила Федорова. <…> "За" — 277 (депутатов. — Прим. ред). Все фракции дали голоса за это решение", — написал он в Telegram-канале.
До этого Федоров был министром цифровой трансформации Украины. При этом Рада смогла назначить его на новый пост лишь со второго раза.
Во вторник украинский парламент поддержал отставку Дениса Шмыгаля с должности главы военного ведомства. Ему предложили возглавить Минэнерго и стать первым вице-премьером.
С начала года Владимир Зеленский занялся кадровыми перестановками. В понедельник он назначил Евгения Хмару врио главы СБУ. До этого он сделал Кирилла Буданова* руководителем своего офиса, а Олега Иващенко — главой ГУР.
Украинские СМИ считают, что ротацией кадров Зеленский пытается сорвать план противников по его отставке. Как писало издание "Страна.ua", с этой целью уволили главу СБУ Василия Малюка*. Остальные перестановки скорее призваны показать, что глава киевского режима якобы решил обновить власть после коррупционного скандала.
* Внесен в список террористов и экстремистов.