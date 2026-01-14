Верховная рада назначила нового министра обороны

"Рада назначила на должность министра обороны Украины Михаила Федорова . <…> "За" — 277 (депутатов. — Прим. ред). Все фракции дали голоса за это решение", — написал он в Telegram-канале.

До этого Федоров был министром цифровой трансформации Украины. При этом Рада смогла назначить его на новый пост лишь со второго раза.