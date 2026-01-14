https://ria.ru/20260114/evropa-2067748515.html
"Готовится немыслимое". В ЕС сделали заявление о планах в отношении России
"Готовится немыслимое". В ЕС сделали заявление о планах в отношении России
Европейские лидеры готовятся к восстановлению диалога с президентом России Владимиром Путиным, пишет The European Conservative. РИА Новости, 14.01.2026
"Готовится немыслимое". В ЕС сделали заявление о планах в отношении России
TEC: ЕС постепенно готовится к переговорам с Путиным