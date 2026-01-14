Рейтинг@Mail.ru
"Готовится немыслимое". В ЕС сделали заявление о планах в отношении России - РИА Новости, 14.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:29 14.01.2026 (обновлено: 10:30 14.01.2026)
https://ria.ru/20260114/evropa-2067748515.html
"Готовится немыслимое". В ЕС сделали заявление о планах в отношении России
"Готовится немыслимое". В ЕС сделали заявление о планах в отношении России - РИА Новости, 14.01.2026
"Готовится немыслимое". В ЕС сделали заявление о планах в отношении России
Европейские лидеры готовятся к восстановлению диалога с президентом России Владимиром Путиным, пишет The European Conservative. РИА Новости, 14.01.2026
2026-01-14T10:29:00+03:00
2026-01-14T10:30:00+03:00
в мире
россия
европа
франция
эммануэль макрон
дмитрий песков
владимир путин
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/10/2062314010_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_ad1b8d9f778740e6a88f7a9549e2a939.jpg
https://ria.ru/20260113/ukraina-2067608189.html
https://ria.ru/20260114/evrosojuz-2067722572.html
россия
европа
франция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/10/2062314010_269:0:2936:2000_1920x0_80_0_0_8881fc7ace15ddd3eac01a212967123e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, европа, франция, эммануэль макрон, дмитрий песков, владимир путин, евросоюз
В мире, Россия, Европа, Франция, Эммануэль Макрон, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Евросоюз
"Готовится немыслимое". В ЕС сделали заявление о планах в отношении России

TEC: ЕС постепенно готовится к переговорам с Путиным

© AP Photo / Jean-Francois BadiasВоеннослужащие с флагом ЕС в Страсбурге
Военнослужащие с флагом ЕС в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
© AP Photo / Jean-Francois Badias
Военнослужащие с флагом ЕС в Страсбурге. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Европейские лидеры готовятся к восстановлению диалога с президентом России Владимиром Путиным, пишет The European Conservative.
"В Европейском союзе сейчас готовится немыслимое <…> Появляются признаки того, что Европа готовится к переговорам с Москвой", — говорится в статье.
Флаги Украины и ЕС - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
ЕС, США и Украина обсудят в Давосе гарантии безопасности
Вчера, 15:01
Издание отмечает, что такой шаг будет означать значительный отход от безуспешной стратегии ЕС, направленной на конфронтацию с Россией.
В среду Politico сообщило, что правительства европейских стран, включая Францию и Италию, оказывают давление на ЕС с целью создания должности переговорщика, который будет представлять их интересы в переговорах по Украине. Одним из возможных претендентов дипломаты считают президента Финляндии Александра Стубба
В декабре французский президент Эммануэль Макрон заявил, что европейским странам было бы полезно возобновить диалог с российским руководством. В ответ представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что возможные контакты лидеров двух государств должны быть попыткой понять позиции друг друга, а не чтением нотаций.
Александр Стубб - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
Евросоюз хочет назначить переговорщика по Украине, пишут СМИ
07:00
 
В миреРоссияЕвропаФранцияЭммануэль МакронДмитрий ПесковВладимир ПутинЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала