МИД Эстонии предложил расширить запрет на въезд в ЕС участникам СВО

МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Эстония планирует обсудить запрет на выдачу шенгенских виз и видов на жительство в ЕС военным-участникам спецоперации на Украине на ближайшей встрече министров иностранных дел стран блока в конце января, сообщает телерадиокомпания ERR со ссылкой на главу эстонского МИД Маргуса Цахкну.
По мнению министра, подобный запрет должен быть распространен на всех военных-участников СВО. Как отмечает ERR, Эстония считает необходимым введение единого запрета на выдачу шенгенских виз и видов на жительство в ЕС.
"Вопрос о расширении запрета Эстония планирует поднять на ближайшей встрече министров иностранных дел ЕС в конце января, а также в ходе двусторонних переговоров с европейскими партнерами", - говорится в сообщении телерадиокомпании.
В середине сентября 2024 года на сессии Совета ООН по правам человека представитель дипмиссии РФ в Женеве Гузаль Хусанова заявила, что ситуация в области прав человека ухудшается во многих западных странах, усиливается дискриминация. Она добавила, что на Западе усиливаются исламофобия, антисемитизм, нацизм, процветает откровенная русофобия, а также продолжается процесс насильственного выдворения русскоязычных жителей из Латвии, Литвы и Эстонии.
В декабре 2023 года президент РФ Владимир Путин отметил, что в странах Балтии, где русофобия была распространена задолго до начала специальной военной операции России на Украине, воспользовались сложившейся ситуацией, чтобы попытаться решить внутриполитические задачи.
