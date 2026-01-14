МИД Эстонии предложил расширить запрет на въезд в ЕС участникам СВО

МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Эстония планирует обсудить запрет на выдачу шенгенских виз и видов на жительство в ЕС военным-участникам спецоперации на Украине на ближайшей встрече министров иностранных дел стран блока в конце января, сообщает телерадиокомпания ERR со ссылкой на главу эстонского МИД Маргуса Цахкну.