МИД Эстонии предложил расширить запрет на въезд в ЕС участникам СВО - РИА Новости, 14.01.2026
15:36 14.01.2026
МИД Эстонии предложил расширить запрет на въезд в ЕС участникам СВО
МИД Эстонии предложил расширить запрет на въезд в ЕС участникам СВО
МИД Эстонии предложил расширить запрет на въезд в ЕС участникам СВО

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкФлаг на здании посольства Эстонии в Москве
Флаг на здании посольства Эстонии в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Эстония планирует обсудить запрет на выдачу шенгенских виз и видов на жительство в ЕС военным-участникам спецоперации на Украине на ближайшей встрече министров иностранных дел стран блока в конце января, сообщает телерадиокомпания ERR со ссылкой на главу эстонского МИД Маргуса Цахкну.
Цахкна 12 января заявил, что Эстония запретила въезд более чем 260 российским военным, участникам спецоперации на Украине.
По мнению министра, подобный запрет должен быть распространен на всех военных-участников СВО. Как отмечает ERR, Эстония считает необходимым введение единого запрета на выдачу шенгенских виз и видов на жительство в ЕС.
"Вопрос о расширении запрета Эстония планирует поднять на ближайшей встрече министров иностранных дел ЕС в конце января, а также в ходе двусторонних переговоров с европейскими партнерами", - говорится в сообщении телерадиокомпании.
В середине сентября 2024 года на сессии Совета ООН по правам человека представитель дипмиссии РФ в Женеве Гузаль Хусанова заявила, что ситуация в области прав человека ухудшается во многих западных странах, усиливается дискриминация. Она добавила, что на Западе усиливаются исламофобия, антисемитизм, нацизм, процветает откровенная русофобия, а также продолжается процесс насильственного выдворения русскоязычных жителей из Латвии, Литвы и Эстонии.
В декабре 2023 года президент РФ Владимир Путин отметил, что в странах Балтии, где русофобия была распространена задолго до начала специальной военной операции России на Украине, воспользовались сложившейся ситуацией, чтобы попытаться решить внутриполитические задачи.
Заголовок открываемого материала