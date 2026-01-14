Рейтинг@Mail.ru
В Европарламенте назвали нарушением Устава ООН любое вторжение в Данию - РИА Новости, 14.01.2026
20:19 14.01.2026 (обновлено: 21:02 14.01.2026)
В Европарламенте назвали нарушением Устава ООН любое вторжение в Данию
БРЮССЕЛЬ, 14 янв - РИА Новости. Европейский парламент однозначно осуждает слова администрации президента США Дональда Трампа в отношении Гренландии, следует из... РИА Новости, 14.01.2026
в мире
дания
европарламент
оон
гренландия
дональд трамп
сша
евросоюз
дания
гренландия
сша
в мире, дания, европарламент, оон, гренландия, дональд трамп, сша, евросоюз, нато
В мире, Дания, Европарламент, ООН, Гренландия, Дональд Трамп, США, Евросоюз, НАТО
БРЮССЕЛЬ, 14 янв - РИА Новости. Европейский парламент однозначно осуждает слова администрации президента США Дональда Трампа в отношении Гренландии, следует из заявления ЕП.
"Европейский парламент однозначно осуждает заявления администрации Трампа в отношении Гренландии, которые представляют собой грубый вызов международному праву, принципам Устава ООН, а также суверенитету и территориальной целостности союзника по НАТО. Подобные заявления являются недопустимыми и не имеют места в отношениях между демократическими партнерами", - говорится в заявлении.
Лидеры фракции считают, что любая попытка подорвать суверенитет и территориальную целостность Дании и Гренландии - нарушение международного права и Устава ООН.
"Королевство Дания, включая Гренландию, является членом НАТО и полностью подпадает под коллективные гарантии безопасности альянса. Европейский парламент продолжит укреплять оборонные возможности Европы и добиваться соблюдения государствами-членами ЕС своих обязательств в рамках НАТО, в том числе посредством устойчивых инвестиций в оборону и усиленного присутствия в Арктическом регионе", - добавляется в заявлении.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако президент США Дональд Трамп неоднократно повторял, что остров должен стать частью Соединенных Штатов, ссылаясь на его стратегическую важность для национальной безопасности. Американский лидер отказывался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией и однозначно отвечать на вопрос, что для него важнее: остров или сохранение НАТО.
Власти Дании и Гренландии предостерегли Америку от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности. Государства-члены ЕС в январе обсудили возможную реакцию в случае, если угрозы США в отношении Гренландии окажутся реальными.
Остров до 1953 года был колонией Дании. Он остается частью королевства, но в 2009 году получил автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного определения внутренней политики.
