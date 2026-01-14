Рейтинг@Mail.ru
Европарламент призвал ЕК и Совет ЕС определить меры поддержки Гренландии - РИА Новости, 14.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:15 14.01.2026 (обновлено: 21:20 14.01.2026)
https://ria.ru/20260114/es-2067915166.html
Европарламент призвал ЕК и Совет ЕС определить меры поддержки Гренландии
Европарламент призвал ЕК и Совет ЕС определить меры поддержки Гренландии - РИА Новости, 14.01.2026
Европарламент призвал ЕК и Совет ЕС определить меры поддержки Гренландии
Европарламент попросил Еврокомиссию и Совет ЕС выработать шаги по поддержке Гренландии и Дании на фоне угроз со стороны США. РИА Новости, 14.01.2026
2026-01-14T20:15:00+03:00
2026-01-14T21:20:00+03:00
дания
европарламент
еврокомиссия
евросоюз
в мире
гренландия
дональд трамп
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0e/2067918485_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_65870094b832249e9e2669ccee20de34.jpg
https://ria.ru/20260113/grenlandiya-1994612112.html
https://ria.ru/20260114/nato-2067686121.html
https://ria.ru/20260109/grenlandiya-2066885629.html
https://ria.ru/20260107/tramp-2066673563.html
дания
гренландия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0e/2067918485_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_388f6e322e4d60fec395dd34e8ad1ee6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
дания, европарламент, еврокомиссия, евросоюз, в мире, гренландия, дональд трамп, сша
Дания, Европарламент, Еврокомиссия, Евросоюз, В мире, Гренландия, Дональд Трамп, США
Европарламент призвал ЕК и Совет ЕС определить меры поддержки Гренландии

Европарламент призвал ЕК и Совет ЕС определить меры поддержки Гренландии и Дании

© Getty Images / Anadolu/Lokman Vural ElibolНуук, Гренландия
Нуук, Гренландия - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
© Getty Images / Anadolu/Lokman Vural Elibol
Нуук, Гренландия. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БРЮССЕЛЬ, 14 янв — РИА Новости. Европарламент попросил Еврокомиссию и Совет ЕС выработать шаги по поддержке Гренландии и Дании на фоне угроз со стороны США.
«

"Европейский парламент призвал Европейскую комиссию и Совет ЕС определить конкретные и практические меры поддержки Гренландии и Дании в соответствии с принципами и правом Евросоюза, международным правом и Уставом НАТО", — говорится в заявлении.

Гренландия - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
Гренландия: где находится, кому принадлежит, роль для США
Вчера, 17:51
Там также назвали звучащие из Белого дома заявления недопустимыми. Отмечается, что Гренландия и Дания подпадают под коллективные гарантии безопасности Североатлантического альянса.
Сегодня президент США Дональд Трамп потребовал от Дании "убраться" из Гренландии. Помимо этого, он призвал НАТО помочь Штатам получить остров. По его мнению, военный блок станет более эффективным и грозным, если эта территория окажется в руках Вашингтона. Американский лидер также утверждает, что в противном случае она может достаться России или Китаю.

Гренландия входит в состав Датского королевства. До 1953 года она находилась в статусе колонии, но в 2009-м получила автономию с возможностью самоуправления и определения внутренней политики.

Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
НАТО готова вступить в войну, но есть нюанс
08:00

Планы Трампа на Гренландию

С начала второго президентского срока глава Белого дома не раз заявлял, что остров должен стать частью Соединенных Штатов. Он отказывался дать обещание не применять для этого военную силу и однозначно отвечать на вопрос о том, что для него важнее — Гренландия или сохранение НАТО.
В декабре американский лидер назначил губернатора Луизианы Джеффа Лэндри спецпосланником по Гренландии. Тот, в свою очередь, подтвердил намерение Вашингтона присоединить эту территорию.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 09.01.2026
Дания — Америке: "Гренландия не продается! Кстати, а сколько заплатите?"
9 января, 08:00
После военной операции Штатов в Венесуэле в начале января Трамп стал все чаще говорить о планах на Гренландию. На этом фоне жена замглавы администрации Белого дома Стивена Миллера разместила в соцсети X изображение с картой острова, окрашенной в цвета американского флага, с подписью "Скоро".
Скриншот публикации Кэти Миллер в социальной сети
Скриншот публикации Кэти Миллер в социальной сети - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
Скриншот публикации Кэти Миллер в социальной сети
Все это вызвало резкую критику в Гренландии, где лидеры всех пяти парламентских партий осудили агрессивную риторику и выступили против присоединения к США. В свою очередь, датский посол в Штатах Йеспер Мёллер Сёренсен напомнил, что Копенгаген и Вашингтон — близкие союзники.
Страны ЕС в январе обсудили возможную реакцию в случае, если угрозы Соединенных Штатов окажутся реальными.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
"Чтоб чужие боялись": Трамп готовит новую операцию
7 января, 08:00
 
ДанияЕвропарламентЕврокомиссияЕвросоюзВ миреГренландияДональд ТрампСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала