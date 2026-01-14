Европарламент призвал ЕК и Совет ЕС определить меры поддержки Гренландии

БРЮССЕЛЬ, 14 янв — РИА Новости. Европарламент попросил Еврокомиссию и Совет ЕС выработать шаги по поддержке Гренландии и Дании на фоне угроз со стороны США.

« "Европейский парламент призвал Европейскую комиссию и Совет ЕС определить конкретные и практические меры поддержки Гренландии и Дании в соответствии с принципами и правом Евросоюза, международным правом и Уставом НАТО", — говорится в заявлении.

Там также назвали звучащие из Белого дома заявления недопустимыми. Отмечается, что Гренландия и Дания подпадают под коллективные гарантии безопасности Североатлантического альянса.

Сегодня президент США Дональд Трамп потребовал от Дании "убраться" из Гренландии. Помимо этого, он призвал НАТО помочь Штатам получить остров. По его мнению, военный блок станет более эффективным и грозным, если эта территория окажется в руках Вашингтона. Американский лидер также утверждает, что в противном случае она может достаться России или Китаю.

Гренландия входит в состав Датского королевства. До 1953 года она находилась в статусе колонии, но в 2009-м получила автономию с возможностью самоуправления и определения внутренней политики.

Планы Трампа на Гренландию

С начала второго президентского срока глава Белого дома не раз заявлял, что остров должен стать частью Соединенных Штатов. Он отказывался дать обещание не применять для этого военную силу и однозначно отвечать на вопрос о том, что для него важнее — Гренландия или сохранение НАТО

В декабре американский лидер назначил губернатора Луизианы Джеффа Лэндри спецпосланником по Гренландии. Тот, в свою очередь, подтвердил намерение Вашингтона присоединить эту территорию.

После военной операции Штатов в Венесуэле в начале января Трамп стал все чаще говорить о планах на Гренландию. На этом фоне жена замглавы администрации Белого дома Стивена Миллера разместила в соцсети X изображение с картой острова, окрашенной в цвета американского флага, с подписью "Скоро".

Скриншот публикации Кэти Миллер в социальной сети Скриншот публикации Кэти Миллер в социальной сети

Все это вызвало резкую критику в Гренландии, где лидеры всех пяти парламентских партий осудили агрессивную риторику и выступили против присоединения к США. В свою очередь, датский посол в Штатах Йеспер Мёллер Сёренсен напомнил, что Копенгаген и Вашингтон — близкие союзники.