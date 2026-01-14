БУДАПЕШТ, 14 янв - РИА Новости. Брюссель хочет "вымести" из стран-членов ЕС еще 800 миллиардов долларов в пользу Украины, заставив их отказаться от социальных программ и развития экономики, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.

По его словам, Брюссель бы хотел, чтобы власти Венгрии выделили деньги для поддержки Киева, хотя для этого пришлось бы отменить социальные программы поддержки молодых семей и пенсионеров, налоговые льготы для многодетных матерей, программу сокращения коммунальных расходов и провести сокращения в здравоохранении.

"Ставки высоки, потому что Брюссель хочет отправить эти 800 миллиардов долларов украинцам, но они могут сделать это только при наличии единогласия. Вот почему они хотят нас уничтожить. И вот почему они хотят установить в Венгрии марионеточное правительство, лояльное Брюсселю. Марионеточное правительство, которое согласится отправлять деньги венгерского народа в Украину в соответствии с требованиями Брюсселя. Пока мы здесь, это не сработает", - отметил Сийярто.