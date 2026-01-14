Рейтинг@Mail.ru
Брюссель хочет "вымести" из стран ЕС еще денег для Украины, заявил Сийярто - РИА Новости, 14.01.2026
15:00 14.01.2026
https://ria.ru/20260114/es-2067827632.html
Брюссель хочет "вымести" из стран ЕС еще денег для Украины, заявил Сийярто
Брюссель хочет "вымести" из стран ЕС еще денег для Украины, заявил Сийярто - РИА Новости, 14.01.2026
Брюссель хочет "вымести" из стран ЕС еще денег для Украины, заявил Сийярто
Брюссель хочет "вымести" из стран-членов ЕС еще 800 миллиардов долларов в пользу Украины, заставив их отказаться от социальных программ и развития экономики,... РИА Новости, 14.01.2026
Брюссель хочет "вымести" из стран ЕС еще денег для Украины, заявил Сийярто

Сийярто: Брюссель хочет вымести из стран ЕС $800 млрд и отправить их на Украину

© AP Photo / Darko Vojinovic Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто
 Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
© AP Photo / Darko Vojinovic
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. Архивное фото
БУДАПЕШТ, 14 янв - РИА Новости. Брюссель хочет "вымести" из стран-членов ЕС еще 800 миллиардов долларов в пользу Украины, заставив их отказаться от социальных программ и развития экономики, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.
По его словам, Брюссель "уже потратил сотни миллиардов евро из денег европейцев на финансирование войны на Украине и ее коррумпированного режима", а теперь Киев требует еще 800 миллиардов долларов.
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
Сийярто рассказал, почему Венгрия не хочет тратить деньги на Украину
Вчера, 16:24
"Они хотят, чтобы ЕС выделил Украине 800 миллиардов долларов в течение десяти лет только на содержание государства, и мы даже не говорим о расходах на оборону. Это станет одной из важнейших тем для обсуждения в Брюсселе в ближайшее время: выделит ли ЕС эти 800 миллиардов долларов из денег европейского народа? Очевидно, для этого надо смести все деньги, находящиеся в ЕС, вымести их у людей, включая венгров, чтобы затем эти деньги можно было отправить на Украину", - сказал Сийярто в видеообращении, опубликованном в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).
Министр подчеркнул, что пока у власти в Венгрии действующее правительство, деньги венгров не будут отправлены на Украину.
По его словам, Брюссель бы хотел, чтобы власти Венгрии выделили деньги для поддержки Киева, хотя для этого пришлось бы отменить социальные программы поддержки молодых семей и пенсионеров, налоговые льготы для многодетных матерей, программу сокращения коммунальных расходов и провести сокращения в здравоохранении.
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
Сийярто отреагировал на дерзкое требование Киева
12 января, 17:42
"Ставки высоки, потому что Брюссель хочет отправить эти 800 миллиардов долларов украинцам, но они могут сделать это только при наличии единогласия. Вот почему они хотят нас уничтожить. И вот почему они хотят установить в Венгрии марионеточное правительство, лояльное Брюсселю. Марионеточное правительство, которое согласится отправлять деньги венгерского народа в Украину в соответствии с требованиями Брюсселя. Пока мы здесь, это не сработает", - отметил Сийярто.
Ранее премьер Венгрии Виктор Орбан заявлял, что деньги венгров должны идти на развитие страны, а не на позолоченные ванные украинских олигархов.
В Брюсселе 19 декабря завершился саммит, по итогу которого в ЕС временно отказались от изъятия российских активов и решили предоставить Украине кредит на 90 миллиардов евро из собственного бюджета. Сообщалось, что Венгрия, Словакия и Чехия не участвуют в обеспечении кредита. По итогам саммита Орбан заявил, что расплачиваться за кредит ЕС Киеву будут дети и внуки тех, кто принял это решение, поскольку Украина деньги не вернет.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
В ЕС разгорелся спор из-за помощи Украине, пишут СМИ
11:26
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
