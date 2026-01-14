Брюссель хочет "вымести" из стран ЕС еще денег для Украины, заявил Сийярто

БУДАПЕШТ, 14 янв - РИА Новости. Брюссель хочет "вымести" из стран-членов ЕС еще 800 миллиардов долларов в пользу Украины, заставив их отказаться от социальных программ и развития экономики, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.
"Они хотят, чтобы ЕС выделил Украине 800 миллиардов долларов в течение десяти лет только на содержание государства, и мы даже не говорим о расходах на оборону. Это станет одной из важнейших тем для обсуждения в Брюсселе в ближайшее время: выделит ли ЕС эти 800 миллиардов долларов из денег европейского народа? Очевидно, для этого надо смести все деньги, находящиеся в ЕС, вымести их у людей, включая венгров, чтобы затем эти деньги можно было отправить на Украину", - сказал Сийярто в видеообращении, опубликованном в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).
Министр подчеркнул, что пока у власти в Венгрии действующее правительство, деньги венгров не будут отправлены на Украину.
По его словам, Брюссель бы хотел, чтобы власти Венгрии выделили деньги для поддержки Киева, хотя для этого пришлось бы отменить социальные программы поддержки молодых семей и пенсионеров, налоговые льготы для многодетных матерей, программу сокращения коммунальных расходов и провести сокращения в здравоохранении.
"Ставки высоки, потому что Брюссель хочет отправить эти 800 миллиардов долларов украинцам, но они могут сделать это только при наличии единогласия. Вот почему они хотят нас уничтожить. И вот почему они хотят установить в Венгрии марионеточное правительство, лояльное Брюсселю. Марионеточное правительство, которое согласится отправлять деньги венгерского народа в Украину в соответствии с требованиями Брюсселя. Пока мы здесь, это не сработает", - отметил Сийярто.
Ранее премьер Венгрии Виктор Орбан заявлял, что деньги венгров должны идти на развитие страны, а не на позолоченные ванные украинских олигархов.
В Брюсселе 19 декабря завершился саммит, по итогу которого в ЕС временно отказались от изъятия российских активов и решили предоставить Украине кредит на 90 миллиардов евро из собственного бюджета. Сообщалось, что Венгрия, Словакия и Чехия не участвуют в обеспечении кредита. По итогам саммита Орбан заявил, что расплачиваться за кредит ЕС Киеву будут дети и внуки тех, кто принял это решение, поскольку Украина деньги не вернет.
