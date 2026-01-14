Рейтинг@Mail.ru
14:06 14.01.2026
ЕС хочет начать выплаты Украине по кредиту в апреле, заявил еврокомиссар
Первые выплаты Киеву по новому кредиту должны начаться в апреле, сообщил еврокомиссар Валдис Домбровскис. РИА Новости, 14.01.2026
в мире, киев, валдис домбровскис, евросоюз, украина
В мире, Киев, Валдис Домбровскис, Евросоюз, Украина
ЕС хочет начать выплаты Украине по кредиту в апреле, заявил еврокомиссар

Домбровскис: ЕС хочет начать выплаты по новому кредиту Киеву в апреле

© AP Photo / Virginia MayoФлаги у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 14 янв - РИА Новости. Первые выплаты Киеву по новому кредиту должны начаться в апреле, сообщил еврокомиссар Валдис Домбровскис.
"Мы будем сейчас работать со странами ЕС для скорейшего утверждения этого кредита с целью начать выплаты уже в апреле", - сказал он.
Фон дер Ляйен: ЕК не отказывается от идеи использовать российские активы
Фон дер Ляйен: ЕК не отказывается от идеи использовать российские активы
В миреКиевВалдис ДомбровскисЕвросоюзУкраина
 
 
